Anthropic espande Claude Cowork: l'IA arriva su mobile e web con nuove funzionalità cloud

Anthropic ha annunciato un importante passo avanti per la sua piattaforma di intelligenza artificiale Claude Cowork, che da martedì diventa finalmente accessibile anche tramite dispositivi mobile e via web. Questa espansione rompe l'esclusività dell'applicazione desktop per macOS e Windows, permettendo agli utenti di utilizzare gli strumenti di collaborazione AI direttamente da iOS e Android. Il rollout iniziale è riservato agli abbonati al piano Max, ma Anthropic ha confermato che l'accesso sarà progressivamente esteso agli utenti di tutti gli altri piani nel corso delle prossime settimane, accompagnando il lancio con il raddoppio dei limiti di utilizzo validi fino al 5 agosto.

Il cambiamento non riguarda solo l'accessibilità, ma anche l'architettura operativa della piattaforma: le sessioni di Cowork vengono ora eseguite di default nel cloud. Questa modifica trasforma radicalmente il modo in cui l'IA gestisce i flussi di lavoro, consentendo agli utenti di avviare un compito e proseguirlo senza interruzioni tra dispositivi diversi. Soprattutto, la natura cloud dei processi permette di far girare le attività di Cowork in background anche quando il laptop è chiuso, garantendo che la produttività non si fermi. Questa flessibilità si estende anche ai compiti pianificati, che continueranno a essere elaborati in autonomia anche se nessuno dei dispositivi dell'utente è online.

Per massimizzare l'integrazione nel flusso di lavoro quotidiano, Claude è ora in grado di inviare notifiche push direttamente sullo smartphone dell'utente non appena un'attività è pronta per essere revisionata o approvata. Nonostante questa grande flessibilità mobile, Anthropic tiene a precisare che l'applicazione desktop continuerà a garantire l'esperienza completa, conservando funzionalità specifiche come l'accesso diretto ai file locali che, al momento, rimangono prerogativa dell'installazione su computer. Gli utenti desktop avranno comunque la possibilità di scegliere tra l'elaborazione locale e quella remota, mantenendo un controllo granulare sul modo in cui Claude Cowork gestisce i propri dati e le proprie sessioni di lavoro.