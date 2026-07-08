Meta potenzia la privacy degli smart glasses: fotocamera disattivata se il LED viene manomesso

Meta ha deciso di affrontare concretamente le preoccupazioni relative alla privacy legate ai suoi occhiali smart, rilasciando un aggiornamento software obbligatorio che disabilita interamente la fotocamera qualora venga rilevata una manomissione del LED di segnalazione. La spia luminosa, che ha il compito fondamentale di indicare quando il dispositivo sta acquisendo foto o video, è diventata un elemento centrale nel dibattito sulla sicurezza pubblica. Purtroppo, la crescente diffusione di utilizzi impropri del dispositivo ha spinto l'azienda a intervenire per contrastare chiunque cerchi attivamente di aggirare questo meccanismo di notifica visiva, spesso attraverso modifiche fisiche o la distruzione intenzionale del LED stesso.

Il sistema di sicurezza, introdotto originariamente per bloccare la fotocamera in caso di semplice copertura accidentale della luce, è stato significativamente potenziato. Ora, se il software rileva che il LED è stato fisicamente alterato o distrutto, la fotocamera viene bloccata istantaneamente dal sistema operativo. Fino a quando il dispositivo non riconosce che la spia è nuovamente funzionante e libera da ostruzioni, l'utente non sarà in grado di catturare alcuna immagine o filmato. Questa misura rappresenta un cambio di rotta decisivo rispetto al passato, quando i tentativi di elusione si limitavano a coprire la luce con del nastro adesivo, a cui oggi si sono aggiunti veri e propri interventi di manomissione sofisticata da parte di malintenzionati che tentano di registrare in segreto.

Per proteggere l'integrità del sistema, Meta si è impegnata a rimuovere attivamente qualsiasi annuncio, post o inserzione sui marketplace che promuova servizi volti a modificare o disabilitare il LED di privacy. L'azienda ha inoltre avvertito che sono al vaglio azioni legali contro individui e aziende che facilitano queste pratiche scorrette. Meta sottolinea con orgoglio di essere la prima azienda del settore ad adottare una simile politica di protezione, puntando a definire uno standard di sicurezza etica per l'intero comparto tecnologico. Questo aggiornamento, che è già in fase di distribuzione globale, deve essere considerato obbligatorio per tutti gli utenti, confermando la volontà del colosso tecnologico di rispondere con fermezza alla crescente pressione dell'opinione pubblica e di garantire che la tecnologia indossabile rispetti il diritto alla riservatezza altrui.