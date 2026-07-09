Prime Video festeggia dieci anni in Italia: svelata la nuova, ambiziosa lineup di produzioni originali

In occasione del Prime Video Presents Italia 2026, tenutosi a Roma, la piattaforma ha celebrato un importante traguardo: dieci anni di presenza in Italia, un decennio che ha trasformato il servizio da semplice catalogo a uno dei principali punti di riferimento per la produzione audiovisiva locale e internazionale. La strategia di Prime Video per il prossimo futuro si conferma estremamente ambiziosa, puntando su una vasta gamma di nuovi titoli originali realizzati in collaborazione con i più prestigiosi partner creativi del Paese. Tra i film annunciati spiccano la commedia romantica Come distruggere l’ex, che vede protagonisti Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini, e il thriller psicologico Un’altra madre con Sabrina Impacciatore e Alessandro Borghi. Grande attesa anche per Masterplan, il film con il candidato all’Oscar Stanley Tucci previsto per il 16 ottobre, e per le produzioni dal respiro internazionale come Blame it on Rome, che vedrà Michele Morrone al fianco di Gabrielle Union, e il sequel Love Me Love Me 2, basato sul fenomeno editoriale di Stefania S.

L’offerta si arricchisce significativamente anche sul fronte seriale con titoli come Bro, la buddy comedy che vedrà protagonisti Can Yaman e Giovanni Nasta, e l’atteso adattamento del romanzo di Felicia Kingsley, Due cuori in affitto, con Giacomo Gianniotti. Il catalogo si espande inoltre con serie come Il giorno perfetto con Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon, la comedy corale Ingorgo, diretta dagli YouNuts!, e il ritorno della serie Pesci Piccoli, giunta alla terza stagione. La produzione di contenuti d'intrattenimento continua a puntare sui format di successo: è stato infatti annunciato il rinnovo della seconda stagione di The Traitors Italia, che sarà nuovamente condotta da Alessia Marcuzzi, il ritorno di The 50 e la seconda edizione di Roast in Peace. Particolare interesse suscita l'inedito LOL Halloween Special, che vedrà sfidarsi sei tra i più amati protagonisti delle passate edizioni del comedy show, chiamati a non ridere e, per la prima volta, a non spaventarsi, sotto l'occhio vigile della Gialappa’s Band.

Oltre alla ricca programmazione originale, Prime Video consolida la propria posizione nello scenario sportivo, garantendo agli appassionati la visione esclusiva della miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League e un'ampia selezione di incontri dell'NBA per i prossimi anni. Questo solido modello di business, capace di unire lo sport in diretta a un catalogo variegato di film e serie, rimane accessibile agli iscritti tramite l'abbonamento ad Amazon Prime, che mantiene il costo di 49,90 euro l'anno o 4,99 euro al mese. L'impegno verso il pubblico si traduce anche in un'attenzione particolare alle nuove generazioni, offrendo ai giovani tra i 18 e i 24 anni uno sconto del 50% sull'abbonamento Prime, permettendo loro di accedere all'intero ecosistema di vantaggi e intrattenimento di Amazon a metà prezzo.