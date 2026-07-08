Satispay: arrivano le carte di debito Mastercard

Satispay sta ufficialmente compiendo il grande salto verso il mondo del banking, trasformandosi da semplice app di pagamento a piattaforma finanziaria a tutto tondo. A seguito di un primo semestre di forte crescita, che ha visto l'azienda raggiungere un ARR di 120 milioni di euro a giugno 2026, la "super app" italiana ha annunciato una svolta storica attraverso una partnership strategica con Mastercard. Questo accordo permette a Satispay di superare i confini del proprio circuito proprietario, rendendo i propri strumenti di pagamento accettati ovunque nel mondo, sia in Italia che all'estero, abbattendo le barriere geografiche che fino a oggi ne limitavano l'utilizzo.

Alberto Dalmasso, CEO e co-founder di Satispay, ha descritto questa evoluzione come un passaggio naturale nella missione dell'azienda, che punta a liberare i pagamenti da ogni complessità. L'obiettivo è creare un unico spazio digitale dove gli utenti possano gestire il proprio denaro in totale libertà, integrando in un'unica applicazione servizi come l'IBAN, attivato a inizio anno, con le nuove funzionalità di risparmio e investimento, inclusa la possibilità di acquistare azioni ed ETF. Questa visione trasforma Satispay in un ecosistema completo, pensato per rispondere a ogni esigenza finanziaria quotidiana, dall'accredito dello stipendio alla gestione dei risparmi, consolidando la piattaforma come un punto di riferimento per la gestione del capitale.

Il lancio della nuova linea di carte di debito Mastercard segna l'ingresso di Satispay nel mercato delle carte fisiche e digitali, con un'offerta strutturata su tre diversi piani di abbonamento. La carta Red, inclusa nel piano Plus, si rivolge a chi cerca una soluzione per le spese quotidiane con vantaggi come punti raddoppiati e coperture assicurative. Per i viaggiatori, la carta Metal rappresenta una delle soluzioni più convenienti sul mercato, offrendo zero commissioni di cambio in valuta extra-Euro, prelievi gratuiti elevati e accesso alle lounge aeroportuali. Infine, la carta Velvet, basata sul circuito Mastercard World Elite, rappresenta l'offerta più esclusiva, pensata per chi necessita di massimali elevati, lounge illimitate e un pacchetto assicurativo completo, con l'ulteriore incentivo di punti quadruplicati su ogni transazione.

Ogni carta è disponibile da subito anche in versione digitale da associare al proprio wallet, completando un pacchetto di servizi che include già funzioni come "Paga in 3", il sistema per la dilazione dei pagamenti senza interessi. Grazie a questa mossa, Satispay si conferma come un unicorno fintech capace di coniugare innovazione tecnologica ed esperienza globale, puntando a diventare la piattaforma finanziaria più amata dai consumatori, consolidando la propria posizione competitiva sia in Italia che nei mercati internazionali.