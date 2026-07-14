Apple lancia le versioni public beta per iOS 27 e macOS 27: ecco tutte le novità

Per gli appassionati che desiderano toccare con mano il futuro tecnologico, l'attesa è terminata: le prime versioni public beta dei sistemi operativi Apple per il 2027 sono finalmente disponibili. Gli utenti possono ora installare direttamente sui propri dispositivi le anteprime di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate e watchOS 27, iniziando a testare le innovazioni che caratterizzeranno l'ecosistema dell'azienda nei prossimi mesi. La novità di punta di questo aggiornamento è senza dubbio la nuova Siri AI, che segna un passo decisivo nell'evoluzione dell'assistente vocale: da semplice sistema di comandi, Siri si trasforma in un assistente moderno capace di sostenere conversazioni naturali, comprendere il contesto di ciò che appare sullo schermo ed eseguire azioni complesse all'interno delle applicazioni. Sebbene l'accesso iniziale possa richiedere un po' di pazienza a causa delle liste d'attesa e della disponibilità limitata alla sola lingua inglese (con restrizioni iniziali anche nell'Unione Europea), il potenziale del nuovo sistema è evidente.

Oltre a Siri, l'integrazione di Apple Intelligence introduce strumenti avanzati anche nel comparto fotografico, dove funzioni come la Spatial Reframing permettono di regolare la composizione degli scatti già effettuati, mentre la funzione Extend consente di ampliare i confini originali delle immagini. Anche il tool per la rimozione di oggetti indesiderati è stato potenziato, affiancato da un generatore Image Playground capace di creare immagini di qualità superiore, incluse varianti fotorealistiche. Tuttavia, le novità non si limitano all'intelligenza artificiale, poiché Apple ha promesso miglioramenti delle prestazioni significativi su tutto il sistema. Gli utenti potranno notare una velocità di lancio delle app fino al 30% superiore, mentre il caricamento delle foto nell'omonima applicazione risulterà nettamente più rapido e i trasferimenti tramite AirDrop guadagneranno una velocità fino all'80% rispetto al passato. Anche il browser Safari è stato ottimizzato con l'organizzazione automatica delle schede e una nuova funzione per monitorare prezzi e disponibilità, mentre l'app Passwords ora è in grado di rilevare e aggiornare automaticamente le credenziali deboli.

Un'attenzione particolare è stata rivolta anche al design: in risposta alle critiche ricevute per l'estetica Liquid Glass introdotta l'anno scorso, Apple ha migliorato la leggibilità generale e introdotto un cursore per personalizzare l'intensità dell'effetto visivo. Spostandosi sugli altri dispositivi, watchOS 27 porta l'intelligenza artificiale al polso, utile durante gli allenamenti o in movimento, e introduce una griglia dinamica delle app insieme a una nuova gesture a tocco singolo per interagire con i widget. Il sistema operativo per Apple Watch amplia inoltre le funzionalità di salute, includendo il supporto per la menopausa e la premenopausa nel monitoraggio del ciclo. Nel mondo dei computer, macOS 27 Golden Gate posiziona Siri come uno strumento di produttività integrato direttamente in Spotlight, affiancato da raffinatezze estetiche come barre degli strumenti uniformi e icone più curate. Gli utenti iPad, infine, troveranno in iPadOS 27 la nuova Visual Intelligence attivabile tramite Apple Pencil, che permette di analizzare qualsiasi elemento sullo schermo semplicemente cerchiandolo, oltre a un sostanziale incremento della velocità nel trasferimento di file verso dischi esterni. Poiché si tratta di versioni preliminari, è importante ricordare che bug e consumi energetici anomali potrebbero verificarsi; l'azienda incoraggia gli utenti a utilizzare l'app Feedback per segnalare eventuali criticità e contribuire all'ottimizzazione del software prima del rilascio finale, consigliando a chi cerca la massima stabilità di attendere le versioni beta successive.