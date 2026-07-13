ChatGPT arriva su WhatsApp nell'Unione Europea: i dettagli del lancio

OpenAI ha annunciato l'espansione della disponibilità di ChatGPT su WhatsApp all'interno dell'Unione Europea, includendo anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia. È possibile iniziare a utilizzare il servizio senza la necessità di un account ChatGPT dedicato, semplicemente scrivendo al contatto verificato 1-800-CHATGPT al numero +1-800-242-8478. Tramite la piattaforma di messaggistica sarà possibile scambiare messaggi testuali, caricare immagini, inviare note vocali, generare immagini e interagire con l'intelligenza artificiale in diverse lingue. Il collegamento dell'account ChatGPT personale rimane una scelta facoltativa, utile per beneficiare di limiti di utilizzo più ampi. La disponibilità del servizio dipenderà dal prefisso internazionale associato al numero WhatsApp e il rilascio avverrà in modo graduale.

Questa iniziativa si inserisce nella mission di OpenAI di ampliare l'accesso all'intelligenza artificiale, rendendo ChatGPT disponibile sulle piattaforme di messaggistica utilizzate quotidianamente e offrendo agli utenti maggiore libertà di scelta. Emmanuel Marill, VP e Managing Director EMEA di OpenAI, ha dichiarato: "L'intelligenza artificiale è più utile quando le persone possono accedervi dove vogliono e quando vogliono. Riportare ChatGPT su WhatsApp in Europa e in Svizzera significa offrire accesso e possibilità di scelta, dando alle persone la libertà di utilizzare gli strumenti di IA che meglio rispondono alle loro esigenze, sulle piattaforme che preferiscono."

Di recente, OpenAI ha inoltre annunciato importanti aggiornamenti volti a potenziare le capacità multimodali dei propri modelli, migliorando la fluidità delle interazioni vocali e la precisione nel riconoscimento visivo, elementi fondamentali per rendere l'assistente sempre più naturale e integrato nella vita di tutti i giorni.

Di recente, OpenAI ha inoltre annunciato l’ampliamento dell’accesso a ChatGPT, rendendolo disponibile anche attraverso le app di messaggistica Viber e Kakao nei Paesi in cui questi servizi sono attivi.