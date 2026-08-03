BMW sceglie Qualcomm come fornitore principale per i chip di cockpit e guida autonoma del prossimo decennio

Il Gruppo BMW ha ufficialmente scelto Qualcomm come principale fornitore di chip per i sistemi di cockpit di nuova generazione e per le tecnologie di guida assistita e automatizzata (ADAS/AD) nel corso del prossimo decennio. L'accordo strategico rappresenta il culmine di anni di stretta collaborazione tecnica e poggia le basi sull'impiego dell'intero portfolio Snapdragon Digital Chassis, che comprende le piattaforme Snapdragon Cockpit, Snapdragon Ride e i potenti System-on-Chip della gamma automotive Snapdragon Elite, equipaggiati con acceleratori di intelligenza artificiale dedicati. Questa avanzata infrastruttura hardware permetterà al colosso di Monaco di offrire ai propri clienti esperienze di guida intelligente senza precedenti, rispondendo alle sfide tecnologiche più complesse dei prossimi anni.

La solidità di questa partnership trova una concreta testimonianza nei traguardi già raggiunti sul campo, come il lancio commerciale avvenuto nel novembre 2025 dello Snapdragon Ride Pilot sulla BMW iX3, il primo modello della rivoluzionaria gamma Neue Klasse a integrare l'innovativa filosofia di Symbiotic Drive. Attraverso l'architettura unificata di Qualcomm, pensata per coordinare ogni componente del veicolo come un unico sistema intelligente, la collaborazione punta a sfruttare il potenziale della mobilità intelligente e guidata dall'IA agentica, confermando la volontà di entrambe le aziende di guidare l'innovazione globale del settore automotive e di definire i nuovi standard tecnologici per il futuro della strada.