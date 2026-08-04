Apple annuncia risultati record per il terzo trimestre del 2026: fatturato a 109,4 miliardi di dollari

Apple ha ufficializzato i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2026, chiuso lo scorso 27 giugno, facendo registrare prestazioni record per il periodo. L’azienda ha archiviato il trimestre con un fatturato totale di 109,4 miliardi di dollari, segnando un incremento del 16% rispetto all'anno precedente, accompagnato da un margine lordo del 50,1% e da un utile per azione diluita di 2,02 dollari, in crescita del 29% anno su anno. Entrambi i parametri hanno beneficiato di un effetto positivo derivante dai rimborsi dei dazi doganali.

Esprimendo grande entusiasmo per le performance, il CEO Tim Cook ha sottolineato come si tratti del miglior trimestre di giugno di sempre, trainato da una crescita del fatturato a doppia cifra per iPhone, Mac e servizi in tutte le aree geografiche. Durante l'annuncio, Cook ha inoltre ricordato il recente svelamento della nuova Siri AI alla WWDC26, insieme alle ultime innovazioni software e alle importanti funzioni di sicurezza introdotte per i minori. Dal canto suo, il CFO Kevan Parekh ha evidenziato il raggiungimento di nuovi massimi storici per quanto riguarda il flusso di cassa operativo e l'ampliamento della base installata di dispositivi attivi in tutte le categorie di prodotto e regioni geografiche.

Sulla scia di questi risultati finanziari estremamente solidi, il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiarato la distribuzione di un dividendo cash di 0,27 dollari per azione ordinaria, che verrà liquidato il prossimo 13 agosto agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 10 agosto 2026, confermando la costanza nella generazione di valore per gli investitori.