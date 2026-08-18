Attacco informatico per Levi Strauss & Co: violati i PC di tre dipendenti tramite social engineering

Il colosso della moda Levi Strauss & Co ha reso noto di aver subito un attacco informatico che ha interessato direttamente i computer aziendali di tre dipendenti. L'incidente, formalizzato attraverso una dichiarazione Form 8-K presentata alla Securities and Exchange Commission statunitense, è stato originato da una tecnica di social engineering, evidenziando ancora una volta la vulnerabilità del fattore umano nei contesti corporate.

La pronta risposta dei sistemi di sicurezza e le misure di contenimento adottate hanno permesso di bloccare tempestivamente gli autori dell'attacco sui dispositivi compromessi. Sulla base dei risultati preliminari dell'indagine interna, l'azienda ritiene che alcune informazioni aziendali siano state consultate e sottratte, sebbene al momento non si registri alcuna violazione o furto di dati relativi ai clienti. Le verifiche tecniche e legali rimangono comunque ancora in corso per chiarire ogni dettaglio dell'accaduto.

Sulla vicenda è intervenuto Jake Moore, Global Cybersecurity Advisor di ESET, sottolineando come le strategie di social engineering continuino a evolversi con successo per manipolare le vittime e spingerle alla condivisione di credenziali o all'installazione di malware senza alcuna consapevolezza iniziale. Poiché tali tecniche rappresentano spesso la prima fase di attacchi distruttivi come il ransomware o lo spionaggio informatico, Moore evidenzia che per mitigare i rischi le organizzazioni debbano necessariamente investire in formazione continua sulla sicurezza e in simulazioni di phishing mirate a incentivare la segnalazione tempestiva di qualsiasi attività sospetta.