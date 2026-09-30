Apple e l'American Academy of Pediatrics lanciano una nuova guida per promuovere sane abitudini digitali nelle famiglie

Per supportare i genitori nella gestione del rapporto tra i più giovani e la tecnologia, Apple ha annunciato una nuova collaborazione con l'American Academy of Pediatrics (AAP), culminata nella pubblicazione della guida ufficiale “Building Healthy Digital Habits: A Guide for Families”. Il documento unisce le raccomandazioni cliniche dell'AAP agli strumenti di controllo parentale nativi dei dispositivi Apple, offrendo un punto di riferimento pratico per conciliare l'uso degli schermi con le attività quotidiane, dal riposo all'attività fisica, fino allo studio e alla socialità.

“Ogni famiglia affronta la tecnologia a modo suo”, ha dichiarato Sumbul Desai, Vice President of Health and Fitness di Apple, sottolineando l'obiettivo di fornire risorse flessibili capaci di adattarsi alle diverse fasi della crescita infantile e di favorire il dialogo in casa. La guida si articola in 6 passaggi chiave, accompagnando le famiglie dall'avvio di un confronto aperto sul tempo di utilizzo fino alla configurazione iniziale degli account per bambini dotati di protezioni specifiche in base all'età.

Tra le funzioni illustrate figurano la gestione mirata dei limiti di tempo e degli orari di utilizzo, la configurazione delle impostazioni di sicurezza per la navigazione e le app - incluse le opzioni per la supervisione degli acquisti - e il controllo delle comunicazioni, con i sistemi di sicurezza attivati di default per i minori di 18 anni per prevenire la condivisione di contenuti sensibili. Come sottolineato da Mark Del Monte, Chief Executive Officer dell'AAP, l'iniziativa punta ad ampliare l'accesso al Family Media Plan, offrendo un sostegno concreto ai genitori desiderosi di guidare i figli verso un uso consapevole, sicuro ed equilibrato dei dispositivi digitali e dei social media.