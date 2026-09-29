Snapdragon Sound Elite Gen 2 apre l'era dei dispositivi audio intelligenti

Qualcomm Technologies ha annunciato il lancio della piattaforma Snapdragon Sound Elite Gen 2, che segna l'inizio di una nuova era per gli audio wearable intelligenti. La soluzione unisce le rinomate tecnologie audio Snapdragon Sound, l'elaborazione IA locale, una connessione cloud sicura e il Wi-Fi 6E a micro-potenza, consentendo a cuffie, auricolari e dispositivi multimodali di anticipare le esigenze degli utenti e supportare interazioni vocali naturali e continue.

Secondo i dati presentati dall'azienda, fino al 70% degli utenti desidera funzionalità di intelligenza artificiale avanzate nei propri accessori indossabili. Per rispondere a questa domanda, la nuova architettura offre una capacità di calcolo IA raddoppiata rispetto alla generazione precedente, riducendo al contempo il consumo energetico del 40% e l'ingombro del 30%. Questo permette agli OEM di sviluppare form factor innovativi e compatti, inclusi dispositivi con fotocamera integrata e occhiali audio capaci di catturare il contesto ambientale per traduzioni in tempo reale, assistenza contestuale e interazioni visive e sonore combinate.

La piattaforma integra inoltre soluzioni audio all'avanguardia come Qualcomm aptX Lossless per un ascolto senza compromessi, la tecnologia Qualcomm XPAN per estendere la portata della connettività e la quinta generazione di Qualcomm ANC, abbinata alla soluzione Snapdragon Audio Sense per una cancellazione del rumore e una cattura della voce estremamente nitide, anche in ambienti rumorosi.

Durante lo Snapdragon Summit 2026, marchi come Cleer hanno già mostrato in anteprima i primi concept basati sulla nuova piattaforma, aprendo la strada a un ecosistema di hearable e dispositivi per il benessere e la produttività sempre più integrati con gli agenti AI.