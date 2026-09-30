Apple apre a Londra la Apple Music Hall all'interno della storica Battersea Power Station

Apple inaugura Apple Music Hall: una venue avveniristica e polifunzionale per la musica live all'interno della storica Battersea Power Station di Londra. La nuova sala concerti unisce un'atmosfera intima da 600 posti a un'infrastruttura tecnologica di livello broadcast, consentendo agli artisti di esibirsi dal vivo, registrare in audio spaziale e produrre contenuti video multicamera pronti per la pubblicazione in tempo reale.

Londra, settembre 2026 – Il profondo legame tra Apple e l'universo delle sette note si arricchisce oggi di un capitolo destinato a ridefinire gli standard dell'intrattenimento dal vivo. L'azienda di Cupertino ha annunciato l'apertura ufficiale di Apple Music Hall, una nuovissima venue per la musica live ricavata nel cuore della leggendaria Battersea Power Station a Londra. Progettata per azzerare le distanze tra gli artisti e il proprio pubblico, la sala unisce il fascino dell'archeologia industriale londinese alle soluzioni ingegneristiche più avanzate nel campo della produzione audio e video.

“Il profondo amore di Apple per la musica risale a tanto tempo fa, parte dal lancio di iPod e prosegue fino all'ormai noto iTunes Music Festival, arrivando fino al debutto di Apple Music”, ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and International Content di Apple. “Con l'apertura della Apple Music Hall facciamo un altro passo avanti nel nostro impegno verso artisti e fan, sostenendo la musica dal vivo in modi che solo Apple può fare”.

La struttura architettonica della nuova sala concerti dialoga direttamente con la storia dell'edificio affacciato sul Tamigi. Gli interni conservano le originali pareti in mattoni d'epoca, impreziosite da archi scanalati e balconi in bronzo che richiamano le storiche finestre a bovindo della centrale elettrica. Un'enorme vetrata panoramica stabilisce una connessione visiva continua tra l'interno e l'esterno, offrendo una vista suggestiva sul piazzale e sul fiume. Con una capienza di 600 persone, lo spazio è stato calibrato per garantire un'esperienza d'ascolto estremamente intima e raccolta, pur integrando la flessibilità scenografica tipica dei grandi tour nei palazzetti. Il palco, ampio circa 11,6 metri, può infatti essere riconfigurato rapidamente passando dalla classica disposizione frontale a un setup immersivo a 360 gradi, con il pubblico disposto tutt'intorno agli artisti.

Ciò che rende davvero unica la Apple Music Hall è tuttavia la sua doppia anima di venue e hub di produzione ad alte prestazioni. Alle spalle del palcoscenico si sviluppa un vero e proprio complesso di studi professionali per la registrazione e il mixaggio multitraccia. La sala è equipaggiata con un sofisticato sistema di audio spaziale a 48 altoparlanti posizionati strategicamente intorno alla platea, consentendo agli spettatori di vivere le performance in una dimensione sonora totalmente avvolgente.

Dal punto di vista della produzione audiovisiva, l'infrastruttura non ha eguali: la venue dispone di collegamenti cablati per gestire almeno 16 telecamere e flussi video da dispositivi iPhone operativi in parallelo alle tradizionali telecamere broadcast. Questa convergenza tecnologica permette di registrare ogni evento su più tracce, applicare il mixaggio in audio spaziale e finalizzare un video multicamera in tempo reale. In questo modo, al termine del concerto, l'artista può lasciare la struttura con un pacchetto completo e immediatamente utilizzabile: una registrazione masterizzata, un mix pronto per la trasmissione radiofonica o in streaming e un videoclip professionale finito.

A completare l'offerta della Apple Music Hall vi è la vocazione globale della piattaforma: tutti gli spettacoli ospitati sulle rive del Tamigi saranno trasmessi in streaming live in tutto il mondo attraverso i servizi Apple, permettendo ai fan di qualsiasi paese di assistere a esibizioni irripetibili e di godere della musica dal vivo con una qualità tecnica senza precedenti.