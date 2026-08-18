Digital detox fin dalla culla: l'appello di UNICEF Italia contro l'uso dei cellulari nella prima infanzia

L’utilizzo di dispositivi digitali nella prima infanzia ha un impatto profondo sullo sviluppo cognitivo ed emotivo di ogni bambino e bambina. Nei primi anni di vita, la crescita sana si fonda sull’interazione diretta con gli adulti di riferimento, caratterizzata da contatto visivo, comunicazione verbale e reciprocità durante momenti di relazione e gioco completamente liberi da distrazioni digitali, la cui esposizione precoce rischia di consolidare abitudini nocive per il futuro dei più piccoli.

Anche l’uso degli smartphone durante l’allattamento può compromettere la qualità del legame, riducendo il contatto visivo e diminuendo la capacità dell'adulto di cogliere e rispondere prontamente ai segnali del bambino, frammentando così un momento fondamentale di scambio affettivo e comunicativo che non può essere sostituito da alcuno schermo.

Sul fronte della tutela istituzionale, lo scorso mese di giugno è stato raggiunto un accordo storico dai ministri del G7 responsabili del digitale e della tecnologia sui principi comuni per uno spazio digitale più sicuro per i bambini, che include impegni concreti in materia di sicurezza e privacy sin dalla progettazione, soluzioni di verifica dell'età rispettose dei diritti, sistemi di raccomandazione orientati al benessere anziché all'engagement e un contrasto urgente agli abusi sessuali sui minori generati dall'intelligenza artificiale.

Di fronte a una realtà che coinvolge oltre 100 milioni di minori nei paesi del G7 e miliardi di utenti globali, UNICEF Italia lancia un appello affinché venga promosso un utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, invitando chiunque si prenda cura dell'infanzia a prestare massima attenzione alla salute psicofisica dei bambini, garantendo loro un tempo pieno e di qualità lontano dalle interferenze digitali.