IA e fotografia si fondono: HONOR lancia il Robot Phone, una nuova era per i creatori di contenuti

HONOR ha ufficialmente annunciato il lancio dell'attesissimo HONOR Robot Phone, un dispositivo rivoluzionario che ridefinisce i confini della tecnologia mobile introducendo per la prima volta un gimbal meccanico motorizzato a 4 gradi di libertà completamente integrato nella scocca. Sviluppato per trasformare lo smartphone in un vero e proprio studio di produzione mobile, il dispositivo unisce le competenze avanzate di HONOR nell'hardware e nell'intelligenza artificiale con la prestigiosa ARRI Image Science, portando i flussi di lavoro delle produzioni cinematografiche professionali direttamente nelle mani dei creator di tutto il mondo.

Il cuore tecnologico del nuovo flagship è rappresentato dal HONOR Titanium Agile Gimbal, un sistema meccanico ultra-compatto che riduce le dimensioni complessive del 65% rispetto ai gimbal tradizionali pur garantendo una straordinaria resistenza strutturale. Grazie a componenti di precisione azionati da motori miniaturizzati ad altissima velocità, il dispositivo consente movimenti rapidi e precisi fino a 360° al secondo, mantenendo un profilo tascabile ed elegante con scocca unibody interamente in metallo e un luminoso display LTPO OLED da 6,31 pollici con picco di 6.800 nit.

La collaborazione strategica con ARRI segna un traguardo fondamentale per l'imaging mobile, andando ben oltre la semplice applicazione di filtri fotografici. Il comparto ottico si basa su un avanzato sistema Dual Camera da 200 MP, affiancato da un teleobiettivo periscopico e da una fotocamera ultra-grandangolare. Grazie all'integrazione di ARRI LogC3 a 10 bit, ARRI Wide Gamut 3 e degli ARRI Looks, la pipeline video elabora i dati direttamente nel dominio RAW a 14-bit, offrendo fino a 14 stop di gamma dinamica e consentendo l'anteprima in tempo reale di stili cromatici cinematografici perfettamente compatibili con software professionali come DaVinci Resolve.

A completare l'esperienza interviene la componente di intelligenza artificiale incarnata gestita da MagicOS e dalla modalità YOYO Robot, che trasforma lo smartphone in una troupe cinematografica autonoma. Sfruttando il tracciamento intelligente del soggetto, la localizzazione della sorgente vocale e i controlli gestuali hands-free, il braccio meccanico regola automaticamente l'inquadratura per vlog, streaming e videochiamate, mentre l'agente IA avanzato esegue attività complesse tra le applicazioni. Sotto la scocca, le prestazioni d'eccellenza sono garantite dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportata da un sistema di raffreddamento avanzato e da una capiente batteria da 7.060 mAh con ricarica rapida cablata a 120 W e wireless a 50 W, inaugurando ufficialmente una nuova era per la creatività in mobilità.