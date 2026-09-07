Iliad lancia Top 30 Mondo: la nuova offerta con Giga inclusi anche extra UE

Iliad ha annunciato il lancio ufficiale di TOP 30 MONDO, la nuova offerta pensata per azzerare i confini della connettività mobile e portare il traffico dati in roaming anche al di fuori dell'Unione Europea. Disponibile per la sottoscrizione dal sette luglio al dieci settembre duemilaventisei, la tariffa propone un pacchetto completo al costo fisso di 12,99€ al mese per sempre. Con 300 GB in Italia arricchiti dalla connettività 5G e VoLTE incluso, oltre a minuti e SMS illimitati, l'offerta si distingue soprattutto per l'inclusione di 30 GB di traffico dati in roaming in oltre 110 Paesi, comprendendo non solo l'intera Unione Europea ma anche mete strategiche e intercontinentali come Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Svizzera, Canada, Brasile, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

Questa proposta rappresenta un unicum sul mercato per la sua capacità di offrire un quantitativo consistente di dati extraeuropei a un canone inferiore ai quaranta euro mensili, estendendo idealmente la rivoluzione introdotta dal principio del Roam Like At Home anche ai viaggi di lungo raggio. L'attivazione della SIM prevede un costo di 9,99€ ed è aperta sia ai nuovi clienti sia a chi è già utente iliad, con la possibilità di effettuare il cambio di offerta in modo completamente gratuito per tutti i piani tariffari con un importo pari o inferiore a 12,99€ mensili.

A completare i vantaggi dell'iniziativa vi sono le agevolazioni dedicate alla connettività domestica, che consentono di usufruire di sconti esclusivi sulle offerte internet per la casa come iliadbox, iliadbox super o la nuova 5G BOX CASA pensata per le aree non ancora raggiunte dalla fibra ottica. Gli utenti che scelgono TOP 30 MONDO possono inoltre aderire all'iniziativa iliadclub, ottenendo Giga aggiuntivi per la propria utenza mobile e confermando un ecosistema di servizi flessibile, conveniente e orientato alle reali esigenze di oltre tredici milioni di utenti in Italia.