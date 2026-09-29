Il nuovo Honor Magic9 Pro Max debutta in Cina portando la tecnologia cinematografica ARRI mobile

Honor ha annunciato ufficialmente il lancio in Cina di Honor Magic9 Pro Max, il nuovo smartphone di punta progettato per trasferire in ambito mobile un vero e proprio workflow cinematografico professionale end-to-end. Sviluppato in stretta collaborazione con ARRI, il dispositivo rappresenta un traguardo fondamentale nella partnership strategica tra i due brand, integrando la tecnologia ARRI Image Science con le più avanzate soluzioni di imaging mobile per rendere la creazione di contenuti di alto livello accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Pensato come un vero e proprio studio tascabile, il nuovo flagship supporta i creator in ogni fase della produzione, dalla ripresa alla post-produzione. Il comparto fotografico si affida a un avanzato sistema Dual 200MP, composto da una fotocamera principale Ultra Night da 200 megapixel con stabilizzazione di livello gimbal e da un teleobiettivo Ultra Night anch'esso da 200 megapixel, coadiuvati da un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel. Il vero motore dell'elaborazione è il nuovo chip proprietario Honor Imaging Chip H1, che garantisce fino a 14 stop di gamma dinamica cinematografica e una riduzione del rumore basata sull'intelligenza artificiale in tempo reale.

L'esperienza video raggiunge livelli inediti grazie alla modalità ARRI Cinema, che permette di registrare in risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo sfruttando la curva ARRI LogC3, una profondità colore a 10 bit, l'ARRI Wide Gamut 3 e ben 87 gradazioni cromatiche della libreria ARRI Looks visualizzabili in anteprima live. L'ecosistema di ripresa è completato dal nuovo microfono direzionale a quattro capsule e da una gamma di accessori dedicati, tra cui i teleconverter dedicati e lo SmallRig Mobile Video Kit.

Sul piano costruttivo e prestazionale, il dispositivo trae ispirazione dalle storiche videocamere ARRIFLEX del 1937 per il design del modulo fotografico posteriore, racchiudendo una straordinaria batteria in silicio-carbonio da 8.800 milliampereora con ricarica rapida cablata da 100 watt e wireless da 80 watt. Mosso dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e animato dal sistema operativo MagicOS 11 basato su intelligenza artificiale agentica, Honor Magic9 Pro Max è disponibile sul mercato cinese in quattro configurazioni di memoria a partire da un prezzo di 6.499 yuan.