Xiaomi lancia la serie REDMI Note 17 in Italia ridefinendo la fascia media tra autonomia e convenienza

Nel panorama della telefonia mobile, la ricerca di dispositivi capaci di unire prestazioni di alto livello, affidabilità estrema e un’autonomia senza precedenti trova oggi una risposta concreta con il debutto ufficiale della REDMI Note 17 Series sul mercato italiano. Firmata da Xiaomi e sviluppata attorno alla filosofia costruttiva "Built for Years", questa nuova lineup si compone di quattro differenti modelli guidati dal primissimo REDMI Note 17 Pro Max 5G, pensato per ridefinire radicalmente gli standard qualitativi della fascia media. La robustezza quotidiana si traduce nei rigorosi standard della REDMI Titan Quality, impreziosita dalla certificazione TÜV SÜD 5-star, che garantisce una resistenza eccezionale grazie alla protezione Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 e a un’architettura interna rinforzata capace di resistere a cadute fino a 3 metri su granito. A completare il profilo di affidabilità ci pensano l’impermeabilità completa IP66/IP68 e la tecnologia Wet Touch 2.0, progettata per assicurare la massima reattività del display anche quando si utilizzano i dispositivi con le dita bagnate.

Il vero fiore all'occhiello di questa generazione è rappresentato dal rivoluzionario REDMI Titan Battery System a base di silicio-carbonio, una soluzione ingegneristica che spinge l’autonomia a livelli mai visti prima sul mercato europeo. Sul modello Pro Max trova infatti spazio la batteria più capiente mai realizzata da Xiaomi in Europa, con una straordinaria capacità di 9.210 mAh supportata dalla ricarica rapida HyperCharge a 100W, capace di garantire fino a 3 giorni di durata con una singola carica e di preservare prestazioni ottimali fino a 6 anni di utilizzo. L'esperienza d'uso si conferma di livello autenticamente flagship grazie a uno splendido display 1.5K con 3.500 nit di luminosità di picco, alla potenza del processore Snapdragon® 6 Gen 5 e a un comparto software profondamente integrato con l'intelligenza artificiale attraverso Xiaomi HyperAI, Google Gemini e avanzati strumenti dedicati all'editing fotografico.

Per celebrare l'arrivo sul mercato, la gamma viene proposta con una ricca serie di promozioni di lancio e bundle esclusivi pensati per soddisfare ogni esigenza. Il top di gamma REDMI Note 17 Pro Max 5G, disponibile nelle varianti di colore Cloud Blush, Green e Black, viene proposto nella versione da 8GB + 256GB in promo al prezzo di 599,90€ in imperdibile bundle con il REDMI Watch 6 dal valore commerciale di 119,99€, oppure in alternativa, presso canali di vendita selezionati, con una supervalutazione trade-in di 100€. La versione da 8GB + 512GB è invece disponibile al prezzo promozionale di 499,90€ anziché 649,90€ applicando il codice coupon MAXPOWER, in esclusiva su mi.com e Amazon.

La proposta prosegue con il REDMI Note 17 Pro 5G, offerto nelle tonalità Sky Blue, Purple e Black, declinato nella configurazione da 8GB + 512GB a 399,90€ anziché 599,90€ grazie al coupon MAXPOWER in esclusiva su mi.com, e nella variante da 12GB + 256GB a 429,90€ anziché 549,90€ in esclusiva su mi.com e Amazon. Per la versione da 6GB + 256GB è previsto un prezzo promozionale di 499,90€ comprensivo del REDMI Watch 6 (esclusi gli operatori), con l'alternativa di acquistarlo senza bundle beneficiando di 100€ di extra trade-in presso i canali selezionati.

La famiglia si amplia ulteriormente con il REDMI Note 17 5G, disponibile nei colori Celestial Purple, Sky Teal e Black, proposto nella variante 8GB + 256GB a 359,90€ anziché 449,90€ in esclusiva su mi.com e Amazon, nella versione 6GB + 256GB a 329,90€ anziché 399,90€ (esclusi operatori) e nella configurazione 6GB + 128GB a 299,90€ anziché 349,90€ in esclusiva su mi.com e Amazon. Infine, il modello d'ingresso REDMI Note 17, anch'esso nei colori Celestial Purple, Sky Teal e Black, viene lanciato nelle varianti 6GB + 256GB al prezzo promozionale di 269,90€ anziché 299,90€ (esclusi operatori) e nella versione 4GB + 128GB a soli 219,90€ anziché 249,90€ (esclusi operatori), confermando l'impegno di Xiaomi nel rendere l'innovazione tecnologica accessibile a un pubblico sempre più ampio.