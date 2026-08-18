Arriva Google Pixel 11: intelligenza artificiale avanzata, design raffinato e chip Tensor G6

Google ha ufficialmente presentato la sua undicesima generazione di smartphone con il lancio di Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL, dispositivi che uniscono un hardware raffinato e una forte spinta verso l'intelligenza artificiale. Tutti i modelli presentano un design sofisticato con una barra della fotocamera ridotta nello spessore del 40% rispetto alla generazione precedente, risultando praticamente privi di sporgenze e offrendo una struttura in metallo satinato e retro in vetro lucido. Le colorazioni spaziano dai toni vivaci come il verde pistacchio e il rosa ibisco per il modello base, fino alle quattro eleganti varianti sofisticate dei modelli Pro, tra cui il grigio nebbia, il verde oliva e il nero ossidiana opaco.

Il vero motore pulsante della nuova serie è il processore Google Tensor G6, il chip più potente e veloce mai realizzato dall'azienda, progettato specificamente per eseguire l'ultimo modello Gemini Nano e offrire un aiuto personalizzato e proattivo. Grazie a una CPU aggiornata e a una potenza di calcolo TPU incrementata del 50%, il nuovo chip elabora le attività di intelligenza artificiale on-device fino a 3,5 volte più velocemente e con un consumo energetico ridotto di tre volte e mezzo. Questa sinergia tra hardware e software garantisce una navigazione web più veloce del 25% e un avvio delle app più rapido del 15%, il tutto supportato da un sistema di sicurezza avanzato basato sul chip Titan M3 e sulla crittografia post-quantistica.

I modelli di punta Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL offrono esperienze visive senza precedenti grazie al display Super Actua che raggiunge una luminosità record di 3600 nit e a un innovativo rivestimento antigraffio con una resistenza doppia rispetto al passato. Un'esclusiva novità dei dispositivi Pro è rappresentata da HiLight, un sistema innovativo basato su luci LED colorate integrate attorno al flash che permette di rimanere informati e connessi a colpo d'occhio quando lo smartphone è capovolto, segnalando chiamate in arrivo con colori personalizzati o lo stato di ascolto e risposta di Gemini.

Importanti passi in avanti riguardano anche il comparto fotografico, con un nuovo sensore principale da 48 megapixel su Pixel 11 e un sensore completamente rinnovato sui modelli Pro, accompagnati da un teleobiettivo migliorato che abilita lo Zoom Pro a 120x e la modalità ritratto a 5x. Grazie ai miglioramenti del processore d'immagine e dei sensori, la modalità Foto Notturna scatta ora fino a 4 volte e mezzo più velocemente. L'intera lineup parte da 256 GB di archiviazione e supporta la ricarica più rapida di sempre con compatibilità Qi 2.2 a 25 W, offrendo inoltre sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e di Pixel Drop per garantire longevità e protezione nel tempo.

La nuova gamma di prodotti sarà distribuita sul Google Store oltre a Amazon, MediaWorld, Unieuro ed Euronics.

Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL (disponibili nelle versioni da 256GB e 512GB, e anche da 1TB per i modelli Pro) sono disponibili per il pre-ordine sui vari canali di distribuzione e in arrivo nei punti vendita online e fisici a partire dal 20 agosto.

In Italia, Pixel 11 parte da 999 EUR, Pixel 11 Pro da 1199 EUR e Pixel 11 Pro XL da 1399 EUR tutti dai 256GB di RAM. Il Pixel Watch 5 parte dai 419 EUR per i 41mm e 449 EUR per i 45mm. In fase di pre-ordine, saranno anche disponibili diverse offerte di Trade-in sui vari canali di distribuzione.