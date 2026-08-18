Meta deposita un brevetto per occhiali IA con riconoscimento facciale

Un recente brevetto depositato da Meta svela lo sviluppo di nuovi occhiali intelligenti dotati di riconoscimento facciale, analisi delle espressioni e gestione avanzata delle relazioni sociali per identificare le persone circostanti e decidere autonomamente quali momenti catturare. Immaginate di organizzare una cena tra amici senza dover estrarre lo smartphone: alla fine della serata, gli occhiali potrebbero presentarvi una raccolta di foto e video personalizzata, mostrando i vostri cari e i momenti di ilarità condivisi, chiedendovi eventualmente se desiderate visualizzare gli highlights della serata.

Il sistema descritto nel documento si basa su telecamere integrate e algoritmi in grado di cercare punti di interesse all'interno del campo visivo di chi indossa il dispositivo. Sfruttando la tecnologia di riconoscimento facciale, gli occhiali possono identificare specifiche persone, posizionandole al centro dell'inquadratura mentre gli altri ospiti vengono sfocati o ritagliati sullo sfondo. Il software è progettato anche per analizzare le espressioni facciali: se due persone iniziano a ridere, il dispositivo riconosce la reazione e riposiziona automaticamente l'inquadratura per concentrarsi su di loro, stabilendo chi includere nell'inquadratura finale anche in base al grafico sociale e alle relazioni personali dell'utente.

I dati relativi allo sguardo dell'occhio giocano un ruolo fondamentale nel determinare la direzione della messa a fuoco, mentre le funzioni di stabilizzazione e il ritaglio automatico migliorano la qualità finale dei contenuti multimediali. Sebbene in alcuni scenari descritti possa essere ancora richiesto un comando manuale per scattare una foto o registrare una clip, il sistema avanzato gestisce gran parte del processo decisionale, identificando le persone, interpretando le loro azioni e catalogando i risultati in una memoria organizzata.

Questa novità arriva in un momento in cui l'azienda è già al centro di forti polemiche e discussioni pubbliche per i rischi associati alla privacy dei propri dispositivi indossabili. Se da un lato il sistema promette un'estrema comodità e un'esperienza d'uso totalmente integrata, dall'altro solleva enormi preoccupazioni sulla privacy, riaccendendo i timori e le critiche riguardo alla sorveglianza continua e alla raccolta automatica di dati personali in contesti sociali quotidiani.