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Luna Abyss Adrift Edition arriva domani su PlayStation 5 in versione fisica

Distribuita da Microids, l'acclamata avventura d'azione di Kwalee si arricchisce di un'edizione speciale da collezione ricca di contenuti esclusivi per i giocatori.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 27/08/2026

Gaming

I fan di Luna Abyss possono finalmente festeggiare l'arrivo della versione fisica del titolo grazie a Microids, che pubblicherà oggi, 27 agosto 2026, la Adrift Edition per PlayStation 5. Dal suo debutto in formato digitale avvenuto lo scorso 21 maggio, il gioco ha riscosso grandi consensi da parte della critica specializzata, conquistando un eccellente punteggio di ottantuno su Metacritic. Sviluppato da Kwalee, il titolo unisce in modo impeccabile sessioni di platforming fluido in prima persona a un intenso combattimento in stile bullet-hell, trasportando i giocatori in un viaggio oscuro e affascinante ambientato su una misteriosa luna mimetica.

La nuova Adrift Edition conterrà il gioco base, un esclusivo Mini Concept Artbook e la Digital Soundtrack, offrendo agli appassionati un pacchetto completo e da collezione. La trama vede come protagonista Fawkes, un prigioniero condannato a esplorare una fatiscente e titanica struttura sotterranea sulla luna Luna, sotto lo sguardo costante e controllante di Aylin, una guardia carceraria artificiale. Attraverso le profondità dell'Abisso, i giocatori dovranno svelare i segreti perduti della colonia di Greymont, affrontando anime corrotte e orrori cosmici in un'ambientazione brutale e claustrofobica. La combinazione di una narrazione criptica, movimenti dinamici basati su scatti e salti, e una reazione costante alle ondate di fuoco nemico rende l'esperienza di gioco estremamente coinvolgente, confermando l'opera come uno dei titoli più interessanti dell'anno per tutti i possessori di PlayStation 5 in cerca di un'avventura intensa e memorabile.



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