Infobip lancia la verifica del numero basata su SIM per aprire nuove opportunità di ricavo agli operatori

Infobip ha annunciato il lancio della sua innovativa verifica del numero basata su SIM, una soluzione progettata per aiutare gli operatori di telecomunicazioni di tutto il mondo ad accelerare lo sviluppo di un nuovo flusso di ricavi derivante dall'autenticazione. In un contesto in cui frodi, difficoltà di consegna e pressioni sui costi stanno ridefinendo la sicurezza digitale, la nuova tecnologia offre agli operatori di rete mobile l'opportunità di monetizzare le proprie infrastrutture, consentendo al contempo alle aziende di superare i tradizionali codici OTP a favore di esperienze di autenticazione più sicure e senza intoppi.

Sfruttando la SIM e la rete mobile come livello di identità affidabile, il sistema abilita un'autenticazione silenziosa e immediata, eliminando la necessità di inserire manualmente codici o password monouso e verificando con certezza l'effettivo possesso del numero di cellulare. Attraverso un processo di convalida crittografica, questo approccio riduce drasticamente il rischio di frode, migliora l'esperienza dell'utente finale e garantisce prestazioni elevate e fluide sia in ambienti cellulari sia sotto copertura Wi-Fi.

Grazie alla propria piattaforma di aggregazione delle API di rete, Infobip funge da ponte strategico mettendo in contatto gli operatori con la crescente domanda di sicurezza da parte delle imprese. In questo modo, le aziende possono accedere a un sistema di autenticazione di livello operatore attraverso un'unica integrazione semplificata, adottando un metodo nettamente superiore rispetto alle vecchie password monouso e ridefinendo gli standard di protezione nel panorama digitale moderno.