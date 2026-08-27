REDMI Note 17 Series: Xiaomi rinnova completamente il design e punta su un'autonomia record

Xiaomi ha annunciato ufficialmente la REDMI Note 17 Series, l'ultima generazione della sua linea di smartphone più venduta al mondo, che ha recentemente superato lo storico traguardo dei cinquecento milioni di unità distribuite. La nuova famiglia comprende quattro dispositivi – REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17 – progettati per offrire affidabilità a lungo termine, prestazioni da top di gamma e una straordinaria autonomia che arriva fino a tre giorni con una singola ricarica.

A guidare la gamma è il nuovissimo REDMI Note 17 Pro Max 5G, che introduce la REDMI Titan Quality e integra la batteria per smartphone più grande mai realizzata da Xiaomi in Europa, un componente da ben 9.210 mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 100W e ricarica inversa da 27W. L'intera serie adotta il REDMI Titan Battery System basato su tecnologia silicio-carbonio, garantendo che le batterie mantengano oltre l'ottanta percento della capacità originaria anche dopo 1.600 cicli di ricarica, pari a circa sei anni di utilizzo tipico. La robustezza è garantita dalla REDMI Titan Structure, con certificazione TÜV SÜD 5-star Titan Quality sui modelli Pro, resistenza alle cadute fino a tre metri su granito testata da SGS, protezione avanzata con Corning Gorilla Glass Victus 2 e certificazione IP66/IP68 con test di immersione prolungata fino a 72 ore.

Sotto il profilo estetico e multimediale, la serie introduce un design rinnovato con moduli fotocamera ridisegnati, display piatti e finiture esclusive come la variante fotocromatica Cloud Blush per il modello Pro Max. I display arrivano fino a 6,99 pollici sui modelli standard e offrono una luminosità di picco di ben 3.500 nit sulle versioni Pro, affiancati da comparti audio potenziati con un volume incrementato fino al 400% sul top di gamma. Le prestazioni sono affidate a processori avanzati e a funzionalità smart basate su Xiaomi HyperAI, Google Gemini e Cerchia con Google, mentre il comparto fotografico supporta la registrazione video in 4K e strumenti di editing intelligente potenziati dall'intelligenza artificiale. La nuova serie sarà disponibile sul mercato con prezzi di partenza fissati a 599,90 euro per il modello Pro Max, 499,90 euro per la versione Pro, 349,90 euro per il modello 5G standard e 249,90 euro per la versione base, accompagnati da periodi di prova gratuiti per servizi come Google One, YouTube Premium e Spotify Premium.