Iliad lancia TOP 230: 230 GB a 9,99 euro al mese per sempre

Iliad anticipa la stagione del rientro a scuola e lancia sul mercato TOP 230, la nuova offerta mobile pensata per garantire un quantitativo eccezionale di traffico dati a un prezzo fisso e trasparente. Disponibile a partire dalle ore 15:00 del 25 agosto fino alle ore 15:00 del 29 ottobre 2026, la promozione offre ben 230 GB in Italia con 5G e VoLTE inclusi, minuti e SMS illimitati sia sul territorio nazionale sia in Unione Europea, e 18 GB dedicati al roaming in UE, il tutto al costo imbattibile di 9,99 euro al mese, per sempre.

La proposta si arricchisce ulteriormente grazie ai minuti illimitati per le chiamate effettuate dall'Italia verso i numeri fissi di tantissimi Paesi internazionali e i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. Come da consolidata filosofia dell'operatore, i Giga dedicati all'Unione Europea non vengono sottratti dalla soglia nazionale ma risultano completamente aggiuntivi, consentendo agli utenti di navigare in totale libertà anche all'estero. L'offerta può essere sottoscritta sia dai nuovi clienti, con un costo di attivazione SIM una tantum pari a 9,99 euro, sia in modalità di upgrade per i già clienti.

Contemporaneamente, l'operatore ricorda che mancano gli ultimi giorni per poter attivare TOP 30 MONDO, la soluzione disponibile fino alle ore 15:00 del 10 settembre al prezzo di 12,99 euro al mese, che mette a disposizione ben 300 GB in Italia e 30 GB in roaming in oltre centodieci Paesi del mondo.

Scegliere TOP 230 apre inoltre le porte a importanti vantaggi legati alla convergenza con la rete fissa e all'ecosistema iliadclub. Gli utenti possono infatti beneficiare di tariffe agevolate sulle offerte internet per la casa, tra cui iliadbox, iliadbox super e la nuova 5G BOX CASA, progettata specificamente per i territori non ancora raggiunti dalla fibra. Inoltre, abbinando la connessione domestica all'offerta mobile, è possibile aderire a iliadclub e potenziare la propria dotazione fino a 500 GB in Italia e 25 GB in roaming UE, mantenendo sempre completamente invariato il canone mensile.