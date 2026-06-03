Portabilità mobile 2025: TIM registra il maggior numero di abbandoni

Il mercato italiano della telefonia mobile ha chiuso il 2025 registrando circa 6,7 milioni di operazioni di Mobile Number Portability, confermando una vivacità competitiva che, seppur in lieve rallentamento rispetto all'anno precedente, continua a ridisegnare le quote degli operatori. L'indice di mobilità complessivo, che misura il rapporto tra le linee movimentate e la base clienti totale, si è attestato al 16,9% al 31 dicembre 2025. L'analisi annuale evidenzia una netta polarizzazione tra gli operatori che hanno saputo attrarre costantemente nuovi clienti e quelli che, al contrario, hanno sofferto una maggiore dispersione della propria base utenti.

Tra i vincitori di questa competizione spicca Iliad Italia, che si conferma l'operatore con il saldo positivo più ampio del mercato, riuscendo a contenere al minimo la percentuale di linee in uscita, pari al 12,8%. Un trend estremamente positivo è stato confermato anche da Wind Tre, che ha consolidato un saldo MNP favorevole grazie a una quota di acquisizioni del 22,4% a fronte di un 21,5% di abbandoni. Molto bene anche il raggruppamento degli operatori virtuali (MVNO), che insieme a Fastweb ha totalizzato il 26,2% delle linee in entrata, mantenendo la posizione di riferimento per la crescita del mercato.

Al polo opposto della classifica, la situazione rimane complessa per gli operatori storici. TIM si è confermato come l'operatore con la forbice negativa più ampia del mercato italiano, rappresentando il 23,7% delle linee in uscita per l'intero anno 2025. Nonostante una timida riduzione del saldo negativo registrata nell'ultimo trimestre grazie a un miglioramento delle acquisizioni, TIM resta il brand che perde il maggior numero di linee mobili su base annuale. Parallelamente, Vodafone Italia - ora parte della nuova entità di Swisscom insieme a Fastweb - ha visto un peggioramento delle proprie performance, chiudendo l'anno con un saldo MNP negativo e una crescente difficoltà nell'attrarre nuovi utenti, con una quota di acquisizioni scesa al 14,4% nell'ultimo trimestre.

Questi dati, elaborati sulla base dell'Osservatorio AGCOM, delineano un panorama competitivo in cui la capacità di mantenere i clienti fidelizzati diventa il vero differenziatore strategico. La costante crescita di Iliad e degli operatori virtuali indica una preferenza dei consumatori verso modelli tariffari agili e trasparenti, mettendo sotto pressione gli operatori tradizionali chiamati a confrontarsi con una costante erosione delle proprie quote di mercato. Sebbene le dinamiche trimestrali mostrino minimi aggiustamenti, il trend di fondo del 2025 conferma una trasformazione strutturale che premia la flessibilità e l'innovazione dell'offerta, rendendo sempre più difficile per i grandi player recuperare terreno nel saldo delle portabilità.