Xiaomi 17T Series: la nuova frontiera dell'imaging mobile con Leica

Xiaomi ha presentato ufficialmente la nuova Xiaomi 17T Series, composta da Xiaomi 17T e Xiaomi 17T Pro, una gamma che ridefinisce il concetto di flagship grazie a un design raffinato e un comparto fotografico di livello professionale. Per la prima volta nella storia della Serie T, Xiaomi propone due diverse dimensioni, ottimizzando l'ergonomia per rispondere alle esigenze di ogni tipologia di utente, senza rinunciare alle prestazioni tipiche dei dispositivi di fascia alta.

Il cuore pulsante della nuova serie è il sistema a tripla fotocamera, frutto della continua collaborazione con Leica. Entrambi i dispositivi montano un teleobiettivo Leica 5x, capace di coprire una gamma focale vastissima: dai dettagli macro a 30 cm fino a uno zoom digitale AI che raggiunge i 120x. La vera rivoluzione è rappresentata dalla funzione Leica Live Moment, che non si limita a scattare una fotografia statica, ma cattura l'intero contesto, il movimento e l'emozione che precedono l'istante decisivo. Questa innovazione permette ai creator di raccontare storie più profonde, coadiuvata dalla qualità delle lenti Leica Summilux e dalla gestione cinematografica della luce. In esclusiva per la versione Pro, la serie introduce anche la registrazione 4K 60fps con effetto bokeh naturale, ideale per chi cerca una qualità video professionale.

Xiaomi debutta con Xiaomi Vision Care, una tecnologia avanzata integrata nei display AMOLED della serie. Grazie a un ingegneria di precisione che gestisce la luce blu, lo sfarfallio e il motion blur, i nuovi smartphone hanno ottenuto la prima quadrupla certificazione TÜV Rheinland per la cura degli occhi. Il display da 1.5K raggiunge una luminosità di picco di 3500 nit, garantendo una visibilità perfetta anche sotto il sole diretto, mentre la frequenza di aggiornamento fino a 144Hz (nella versione Pro) assicura una fluidità estrema, valorizzata dalle cornici ultrasottili ottenute con il packaging LIPO.

La serie T compie un salto generazionale anche sotto il profilo energetico, adottando le nuove batterie al silicio-carbonio. Il modello Pro integra una batteria da 7000mAh, la più capiente mai vista su uno smartphone Xiaomi internazionale, capace di garantire quasi due giorni di utilizzo tipico. Il supporto alla ricarica HyperCharge da 100W via cavo e 50W wireless assicura tempi di recupero rapidissimi. Le prestazioni sono garantite dal processore MediaTek Dimensity 9500 a 3nm per la versione Pro e dal Dimensity 8500-Ultra per il modello base. Per mantenere il sistema sempre fresco e performante, Xiaomi ha introdotto il raffreddamento 3D IceLoop, che dissipa efficacemente il calore prodotto dal chipset principale.

Il lancio italiano della nuova serie vede la partecipazione speciale del tennista Matteo Berrettini, testimonial d'eccezione che incarna lo spirito dinamico e la ricerca della perfezione dei nuovi dispositivi. La gamma arriva sul mercato con un'offerta di lancio estremamente ricca: Xiaomi 17T Pro è disponibile a partire da 899,90€, mentre Xiaomi 17T parte da 749,90€. Per incentivare l'adozione, Xiaomi propone bundle esclusivi che includono la Xiaomi TV A Pro da 32” o il tablet REDMI Pad 2, oltre a estesi pacchetti di servizi in prova, tra cui Google AI Pro, YouTube Premium e Spotify Premium. Infine, per garantire la massima tranquillità, il programma Xiaomi Care offre protezione contro danni accidentali e furto a prezzi promozionali, completando un pacchetto pensato per un'esperienza utente senza compromessi.