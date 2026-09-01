Epson amplia la gamma WorkForce con nuove stampanti A4 intelligenti

Epson ha annunciato il lancio della nuova generazione di stampanti multifunzione WorkForce A4, progettate specificamente per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei lavoratori ibridi, dei piccoli uffici e delle aziende. La gamma introduce i modelli WorkForce WF-4930, WF-4920/WF-4925 e WF-3920/WF-3925, caratterizzati da un design compatto che unisce prestazioni di livello aziendale, velocità elevate e un approccio flessibile alla gestione dei materiali di consumo grazie al servizio in abbonamento ReadyPrint Flex, che offre sei mesi di inchiostro gratis per i nuovi clienti.

Dotate della tecnologia proprietaria per testine di stampa Epson PrecisionCore, le nuove periferiche garantiscono documenti nitidi e di qualità professionale uniti all'efficienza tipica della tecnologia a getto d'inchiostro. Progettate per sostenere flussi di lavoro intensi, le stampanti offrono una velocità fino a 25 pagine al minuto e la stampa fronte-retro automatica, riducendo significativamente i costi operativi e il consumo di carta. Il modello di punta WF-4930 rappresenta la soluzione ideale per gli uffici più esigenti grazie alla presenza di un alimentatore automatico di documenti da 50 pagine e di due vassoi carta da 250 fogli ciascuno, mentre le serie WF-4920 e WF-3920 offrono configurazioni mirate per garantire la massima produttività in spazi compatti.

Grande attenzione è stata dedicata alla connettività e all'integrazione con i moderni ambienti di rete domestici e aziendali, rispondendo alla crescente necessità di stabilità e sicurezza operativa. La gamma integra un supporto potenziato per i sistemi Wi-Fi mesh, garantendo collegamenti wireless fluidi e senza interruzioni per computer portatili, smartphone e tablet tramite Wi-Fi, Wi-Fi Direct e connessione Ethernet. La piena compatibilità con Apple AirPrint e l'utilizzo dell'intuitiva app Epson Smart Panel consentono agli utenti di configurare, monitorare e gestire le attività di stampa direttamente in mobilità da qualsiasi dispositivo, assicurando un'esperienza d'uso moderna, efficiente e completamente integrata.