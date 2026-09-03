Novità HONOR CHOICE: il mini compressore elettrico intelligente per la vita di tutti i giorni

HONOR ha annunciato ufficialmente il lancio di HONOR CHOICE Portable Electric Air Compressor, un innovativo compressore d'aria elettrico e portatile progettato per offrire un'esperienza di gonfiaggio rapido, preciso e in totale sicurezza. Ideato per rispondere alle necessità quotidiane di automobilisti, ciclisti e amanti dell'attività all'aperto, questo dispositivo wireless unisce una straordinaria potenza a un design estremamente compatto, perfetto da riporre nel bagagliaio dell'auto o nello zaino durante i viaggi.

Il cuore tecnologico del dispositivo si basa su un potente motore a 12V da 20.000 giri al minuto abbinato a un robusto cilindro in lega ad alta precisione da 28 mm, una combinazione ingegneristica che garantisce un flusso d'aria costante e la capacità di raggiungere una pressione massima di 150 PSI. Questa dotazione permette di intervenire con rapidità su qualsiasi tipo di pneumatico, dalle auto alle moto, passando per le biciclette ad alta pressione e i palloni sportivi, affrontando con efficacia anche le situazioni di emergenza impreviste sulla strada.

Per garantire la massima semplicità d'uso e azzerare i margini di errore, il compressore integra un sensore digitale ad alta precisione con un'accuratezza di più o meno 1,5 PSI, affiancato da un display per la lettura in tempo reale. Tra le funzioni di sicurezza spicca il sistema di arresto automatico al raggiungimento del target, che interrompe l'attività non appena viene toccata la pressione impostata, evitando così qualsiasi rischio di sovragonfiaggio. L'utente può inoltre scegliere tra cinque modalità di gonfiaggio preimpostate - dedicate rispettivamente ad auto, moto, biciclette, palloni e a un profilo libero personalizzabile - gestibili comodamente tramite un'intuitiva interfaccia fisica a cinque tasti.

Pensato per la massima mobilità grazie a un peso di soli 651 grammi e a dimensioni tascabili, il dispositivo include anche una pratica torcia LED multifunzione con tre modalità operative, tra cui la luce fissa, lo stroboscopico e il segnale di soccorso SOS, ideale per gli interventi notturni o in condizioni di scarsa visibilità. L'autonomia è affidata a una batteria ricaricabile da 2600 mAh che assicura fino a quindici minuti di funzionamento continuo in modalità auto, ricaricabile comodamente tramite la porta universale Type-C in circa due o tre ore e monitorata da un indicatore LED a tre colori.

Il nuovo HONOR CHOICE Portable Electric Air Compressor è disponibile all'acquisto sullo store ufficiale al prezzo consigliato di 59,90 € nella colorazione Black. Fino alla fine del mese di settembre viene inoltre proposta una speciale offerta promozionale in formato pacchetto combo, che include sia il compressore d'aria che l'aspirapolvere al prezzo complessivo di 79,90 €, comprensivo di una ricca dotazione di accessori tra cui tubi ad alta pressione, adattatori per valvole e una comoda sacca in tessuto per il trasporto.