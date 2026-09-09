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Fujifilm espande la Serie X con il nuovo super-teleobiettivo FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR

Progettato per coniugare prestazioni ottiche d'élite e massima portabilità, il nuovo obiettivo a focale fissa per le mirrorless Fujifilm offre stabilizzazione a 5,5 stop, design leggero e baricentro bilanciato.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 22/09/2026

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Fujifilm amplia la gamma di ottiche dedicate alle fotocamere digitali mirrorless "Serie X" con il nuovo FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR, un super-teleobiettivo a focale fissa pensato per la fotografia naturalistica, sportiva e aeronautica. Disponibile dal 10 settembre 2026 al prezzo di 2.949,99 euro (IVA inclusa), questo obiettivo unisce una focale nativa di 400 mm, equivalente a 609 mm nel formato 35 mm, e un'apertura di F4.5 a un corpo straordinariamente leggero e compatto.

Sotto il profilo ottico, la struttura si compone di 21 elementi suddivisi in 14 gruppi, inclusi 2 elementi Super ED e 4 elementi ED progettati per minimizzare l'aberrazione cromatica e garantire immagini ad altissima definizione. La versatilità è ulteriormente estesa dalla compatibilità con i teleconverter XF1.4X TC WR, che spinge la focale a 560 mm equivalenti, e XF2X TC WR, che raggiunge gli 800 mm equivalenti. Nonostante le prestazioni da super-teleobiettivo, l'ottica ferma l'ago della bilancia a circa 1.245 g, adottando un design interno ottimizzato che posiziona il baricentro più vicino al corpo macchina per ridurre drasticamente l'affaticamento durante le lunghe sessioni di scatto a mano libera.

Le prestazioni meccaniche ed elettroniche sono affidate a un sistema di stabilizzazione avanzato capace di garantire fino a 5,5 stop di compensazione e a un motore lineare ad alta velocità che assicura un autofocus rapido, silenzioso e di estremo rigore, coadiuvato dalle funzioni Focus Limiter, Focus Preset e dal pratico pulsante di controllo dedicato. Infine, la robustezza sul campo è garantita da un barilotto protetto da 20 punti di sigillatura contro polvere e intemperie, con piena operatività fino a temperature di -10°C e un trattamento idrorepellente e anti-impronta al fluoro sull'elemento frontale.



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