Canon rinnova la gamma office con il nuovo scanner imageFORMULA DR-C360

Canon lanciato l'imageFORMULA DR-C360, un nuovo scanner desktop compatto e altamente produttivo progettato per rispondere alle esigenze di aziende, enti governativi e settori ad alta regolamentazione come quello bancario, finanziario, sanitario e legale. Andando ad arricchire la gamma imageFORMULA DR-C300, che comprende già i modelli DR-C340 e DR-C350, il dispositivo si posiziona come il più veloce della serie, offrendo una soluzione ideale per ambienti di lavoro dinamici che richiedono flussi di digitalizzazione rapidi e volumi elevati.

Il nuovo DR-C360 si distingue per le sue eccezionali capacità operative grazie a una velocità record in grado di acquisire fino a 120 immagini al minuto (60 ppm), superando i modelli precedenti come il DR-C340 a 40 ppm e il DR-C350 a 50 ppm, a cui si affianca un alimentatore capiente equipaggiato con un ADF da 100 fogli per gestire grandi volumi di documenti riducendo al minimo l'intervento dell'operatore, oltre a supporti speciali che consentono l'acquisizione diretta di diverse tipologie di documenti, inclusi i passaporti, senza la necessità di utilizzare fogli di protezione dedicati.

Nonostante le elevate prestazioni, il dispositivo vanta una struttura ultra sottile con una larghezza di appena 283 mm, garantendo uno degli ingombri più ridotti della categoria e rendendolo perfetto per postazioni con spazio limitato come filiali bancarie, uffici remoti e aree di accoglienza. Questa usabilità è valorizzata da un'interfaccia migliorata basata su un display più ampio con icone e pulsanti fisici che semplificano l'utilizzo quotidiano, da una connettività moderna garantita dalla presenza della porta USB Type-C per una pratica connessione reversibile con i moderni laptop e PC, e da un software avanzato basato sul supporto per CaptureOnTouch Pro, che permette la conversione rapida dei file tramite tecnologie intelligenti come OCR e riconoscimento dei codici a barre, con opzioni di invio flessibili verso SharePoint, cartelle di rete e cloud.

Il dispositivo integra inoltre strumenti avanzati di elaborazione delle immagini, tra cui Active Threshold, Fill Background, Colour Emphasis e Document with Photo Mode, che garantiscono una nitidezza eccellente e riducono la necessità di ripetere le scansioni. Sul fronte della sostenibilità e dell'efficienza economica, l'imageFORMULA DR-C360 contribuisce a ridurre il TCO (Total Cost of Ownership) grazie a un funzionamento a basso consumo energetico, mentre l'attenzione all'ambiente si riflette nella riprogettazione del kit di sostituzione dei rulli, che impiega una quantità inferiore di materiali e genera meno rifiuti, e nell'utilizzo di imballaggi realizzati con materiali riutilizzabili e biodegradabili.