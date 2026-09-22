▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Nasce Googlebook il laptop progettato per integrarsi con gli smartphone Android

Google annuncia il lancio di Googlebook, una nuova categoria di dispositivi portatili basati su Android e ChromeOS, pensati per offrire intelligenza artificiale avanzata e un'esperienza utente continua tra telefono e computer.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 25/09/2026

Prodotti

Nel panorama tecnologico odierno, la necessità di passare rapidamente dai dispositivi mobili ai computer ha spinto i principali produttori a cercare soluzioni sempre più integrate. Googlebook nasce proprio con questo obiettivo, unendo la flessibilità del sistema operativo Android e le solide fondamenta desktop di ChromeOS per dare vita a un computer portatile progettato specificamente per sfruttare l'intelligenza artificiale di Gemini e connettersi senza sforzo con il proprio smartphone. Realizzati in collaborazione con marchi leader come Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo, i nuovi dispositivi offrono un design premium con scocche in alluminio, lega di magnesio e fibra di carbonio.

Proposti a partire da 899 dollari, i nuovi dispositivi integrano display touchscreen OLED fino a 2.8K, trackpad in vetro aptico e tastiere retroilluminate. Sotto la scocca, processori di ultima generazione firmati Intel e Qualcomm - abbinati a unità di elaborazione neurale dedicate capaci di superare i quarantacinque TOPS - garantiscono prestazioni elevate e un'autonomia che arriva fino a quattordici ore. Tra gli elementi distintivi spicca il ritorno del celebre Glowbar sulla parte esterna, capace di indicare lo stato della batteria e di interagire visivamente con l'utente durante l'utilizzo di Gemini.

Dal punto di vista della connettività con i dispositivi mobili, Googlebook è stato costruito su una base Android condivisa, permettendo a telefono e laptop di operare in perfetta sincronia fin dalla prima configurazione. Tramite funzioni dedicate è possibile riprendere esattamente da dove si era interrotto un progetto aperto sullo smartphone, consultare file e foto direttamente dall'applicazione dedicata del computer oppure trasmettere e interagire con le app del telefono all'interno di una finestra desktop senza interrompere il proprio flusso di lavoro.

L'intelligenza artificiale rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'intera esperienza d'uso. Grazie a strumenti integrati come Magic Pointer e Rambler, l'utente può richiamare Gemini per organizzare calendari, tradurre testi o trasformare pensieri vocali in documenti scritti con intestazioni e checklist pulite. A completare il quadro contribuisce la piattaforma di sviluppo Antigravity, pensata per sviluppatori e creativi che necessitano di un ambiente terminale completo per eseguire codici, strumenti avanzati e agenti autonomi in totale sicurezza.

A partire da 899 dollari, ogni Googlebook include 12 mesi di Google AI Pro con 5 TB di spazio di archiviazione cloud e i nostri strumenti Gemini Advanced, oltre a 3 mesi di YouTube Premium, Adobe Photoshop e molto altro. Googlebook OS offre inoltre aggiornamenti regolari e nuove funzioni per un massimo di 10 anni.

I pre-ordini sono ora aperti sul Google Store, da Best Buy e presso altri rivenditori selezionati. I dispositivi saranno disponibili nei negozi a partire dal 4 ottobre negli Stati Uniti e dal 5 ottobre in Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Australia.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
Canon rinnova la gamma office con il nuovo...
Prodotti
Fujifilm espande la Serie X con il nuovo...
Prodotti
Novità HONOR CHOICE: il mini compressore...
Prodotti
Arriva il nuovo Toshiba Canvio Ready con design...
Prodotti
Xiaomi lancia la serie REDMI Note 17 in Italia...
Prodotti
Meta al lavoro sui primi smart glasses senza...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.