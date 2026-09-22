Nasce Googlebook il laptop progettato per integrarsi con gli smartphone Android

Nel panorama tecnologico odierno, la necessità di passare rapidamente dai dispositivi mobili ai computer ha spinto i principali produttori a cercare soluzioni sempre più integrate. Googlebook nasce proprio con questo obiettivo, unendo la flessibilità del sistema operativo Android e le solide fondamenta desktop di ChromeOS per dare vita a un computer portatile progettato specificamente per sfruttare l'intelligenza artificiale di Gemini e connettersi senza sforzo con il proprio smartphone. Realizzati in collaborazione con marchi leader come Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo, i nuovi dispositivi offrono un design premium con scocche in alluminio, lega di magnesio e fibra di carbonio.

Proposti a partire da 899 dollari, i nuovi dispositivi integrano display touchscreen OLED fino a 2.8K, trackpad in vetro aptico e tastiere retroilluminate. Sotto la scocca, processori di ultima generazione firmati Intel e Qualcomm - abbinati a unità di elaborazione neurale dedicate capaci di superare i quarantacinque TOPS - garantiscono prestazioni elevate e un'autonomia che arriva fino a quattordici ore. Tra gli elementi distintivi spicca il ritorno del celebre Glowbar sulla parte esterna, capace di indicare lo stato della batteria e di interagire visivamente con l'utente durante l'utilizzo di Gemini.

Dal punto di vista della connettività con i dispositivi mobili, Googlebook è stato costruito su una base Android condivisa, permettendo a telefono e laptop di operare in perfetta sincronia fin dalla prima configurazione. Tramite funzioni dedicate è possibile riprendere esattamente da dove si era interrotto un progetto aperto sullo smartphone, consultare file e foto direttamente dall'applicazione dedicata del computer oppure trasmettere e interagire con le app del telefono all'interno di una finestra desktop senza interrompere il proprio flusso di lavoro.

L'intelligenza artificiale rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'intera esperienza d'uso. Grazie a strumenti integrati come Magic Pointer e Rambler, l'utente può richiamare Gemini per organizzare calendari, tradurre testi o trasformare pensieri vocali in documenti scritti con intestazioni e checklist pulite. A completare il quadro contribuisce la piattaforma di sviluppo Antigravity, pensata per sviluppatori e creativi che necessitano di un ambiente terminale completo per eseguire codici, strumenti avanzati e agenti autonomi in totale sicurezza.

A partire da 899 dollari, ogni Googlebook include 12 mesi di Google AI Pro con 5 TB di spazio di archiviazione cloud e i nostri strumenti Gemini Advanced, oltre a 3 mesi di YouTube Premium, Adobe Photoshop e molto altro. Googlebook OS offre inoltre aggiornamenti regolari e nuove funzioni per un massimo di 10 anni.

I pre-ordini sono ora aperti sul Google Store, da Best Buy e presso altri rivenditori selezionati. I dispositivi saranno disponibili nei negozi a partire dal 4 ottobre negli Stati Uniti e dal 5 ottobre in Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Australia.