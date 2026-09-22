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Epson inaugura l'era dell'home cinema immersivo con la proiezione laser 4K basata sull'intelligenza artificiale

La nuova gamma di videoproiettori presentata dall'azienda unisce l'avanzata tecnologia di elaborazione delle immagini guidata dall'IA, la connettività con lo standard domotico Matter e prestazioni visive elevate per trasformare l'intrattenimento domestico.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 28/09/2026

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L'azienda Epson ridefinisce il settore dell'intrattenimento domestico con il lancio di una nuova generazione di videoproiettori 4K laser per l'home cinema e l'uso professionale, pensati per portare nelle abitazioni un'esperienza visiva coinvolgente e di livello cinematografico. Sfruttando la combinazione tra la collaudata tecnologia 3LCD, l'elaborazione avanzata delle immagini tramite un chip di intelligenza artificiale dedicato e la perfetta integrazione con i moderni sistemi di domotica, la nuova gamma è in grado di proiettare immagini vivaci e definite fino a 500 pollici. Grazie al supporto del protocollo Matter, i dispositivi si collegano facilmente alle piattaforme per la casa intelligente come Google Home, consentendo agli utenti di gestirne l'accensione, lo spegnimento e le funzionalità anche tramite controllo vocale.

La linea comprende diverse soluzioni per ogni esigenza: i modelli EH-LS5000 ed EH-LS6000 offrono versatilità e luminosità elevata per i soggiorni e gli spazi multimediali quotidiani, mentre le versioni di fascia superiore EH-LS7000 ed EH-LS7500 portano prestazioni professionali e ottica corta direttamente a casa degli appassionati più esigenti. Il cuore tecnologico dei nuovi proiettori risiede nelle funzioni avanzate di intelligenza artificiale, tra cui l'AI Picture Quality per la regolazione dinamica di colori e contrasti, l'upscaling intelligente e la gestione avanzata del movimento e dei neri profondi. Potenziati dalla tecnologia ottica LD Boost, i dispositivi garantiscono inoltre una luminosità superiore fino al 12% senza incrementare la rumorosità, offrendo immagini nitide e spettacolari anche in ambienti non completamente oscurati.



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