Philips presenta il nuovo monitor curvo 34B2U5900C con tecnologia Dual Mode e ricarica a 140W

Philips espande la propria offerta professionale con il lancio del nuovo Philips 34B2U5900C, un monitor business curvo da 34 pollici progettato per ottimizzare i flussi di lavoro complessi e dinamici. La caratteristica principale del dispositivo è la funzione Dual Mode, che consente agli utenti di passare istantaneamente, tramite l'apposito pulsante di controllo OSD, tra due diverse configurazioni di prestazioni. È possibile optare per la risoluzione WUHD 5120 x 2160 a 120 Hz, ideale per attività di dettaglio come fogli di calcolo estesi e revisione di contenuti visivi, oppure selezionare la modalità WFHD 2560 x 1080 a 240 Hz, pensata per garantire risposte immediate e movimenti fluidi in contesti come dashboard in tempo reale, monitoraggio e simulazioni.

Il pannello VA curvo offre ampi angoli di visione a 178 gradi ed è certificato DisplayHDR 400, garantendo una qualità visiva di alto livello. Particolare attenzione è riservata al benessere dell'utente grazie alle certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light di tipo hardware e eyesafe® CERTIFIED 2.0, che riducono l'affaticamento oculare durante le sessioni di lavoro prolungate. I professionisti della creatività possono inoltre beneficiare della compatibilità Calman Ready, che assicura la calibrazione cromatica automatica e una precisione di livello professionale tramite il software Portrait Displays.

La dotazione hardware è completata da un sistema di connettività avanzato che trasforma il monitor in una docking station completa. La porta USB-C upstream supporta la trasmissione video, il trasferimento dati e l'alimentazione fino a 140 W tramite un unico cavo, affiancata da una porta Ethernet RJ45, hub USB 3.2 e porte USB-C downstream con ricarica fino a 15 W. Funzioni intelligenti come SmartKVM - che permette di passare da una sorgente all'altra premendo tre volte il tasto Ctrl - e i sensori PowerSensor e LightSensor ottimizzano l'efficienza energetica e l'operatività quotidiana. Il supporto ergonomico completamente regolabile e il gancio integrato per le cuffie completano la struttura. Il nuovo Philips 34B2U5900C sarà disponibile sul mercato a partire da ottobre al prezzo consigliato di 524,90 euro.