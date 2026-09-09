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Suunto lancia Run 2: il nuovo orologio ultraleggero da 35 grammi per la corsa su strada e la maratona

Dotato di display AMOLED da oltre 2.000 nit, GNSS dual-band e funzioni intelligenti come EnergySense e Live Finish Prediction, il nuovo sportwatch debutta insieme alla fascia cardio Smart Heart Rate Belt 2.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 16/09/2026

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Suunto rinnova la propria offerta per il podismo con il lancio di Suunto Run 2, un dispositivo progettato specificamente per la corsa su strada e la preparazione alla maratona. Con una cassa ultraleggera da soli 35 grammi e uno spessore di 11,7 mm, l'orologio integra un nuovo display AMOLED da 1,32 pollici con una luminosità superiore a 2.000 nit - tre volte maggiore rispetto al modello precedente - e un sensore cardio al polso a 12 canali completamente ridisegnato. Pensato per accompagnare l'atleta in ogni fase dell'allenamento e durante l'intera giornata, il dispositivo unisce a un design compatto il GNSS dual-band di nuova generazione e mappe offline gratuite consultabili direttamente al polso, assicurando un'autonomia che arriva fino a 10 giorni nell'uso quotidiano con sessioni di allenamento e a 24 ore con il tracciamento satellitare ad alta precisione.

Il nuovo ecosistema software introduce strumenti evoluti come EnergySense, che confronta lo sforzo attuale con la capacità energetica residua, e Live Finish Prediction, progettato per offrire in tempo reale una stima precisa del tempo di arrivo. Completano la dotazione le funzioni di monitoraggio del carico e del recupero tramite Training Zone e la specifica Marathon Mode. Disponibile nelle varianti cromatiche All Black, Feather Gold e Aloe Green, Suunto Run 2 è proposto in due versioni di archiviazione: il modello da 4 GB al prezzo di 299 euro e la versione da 64 GB a 349 euro.

Accanto allo sportwatch debutta la nuova Suunto Smart Heart Rate Belt 2, una fascia toracica avanzata pensata per offrire rilevazioni battito su battito ad alta risoluzione e supportare le analisi biomeccaniche della corsa, inclusi parametri come cadenza, tempo di contatto al suolo, oscillazione verticale e tempo di volo. Con un'autonomia di circa 460 ore e la capacità di connettersi contemporaneamente fino a tre dispositivi via Bluetooth, la nuova fascia è in vendita al prezzo di 99 euro, completando un ecosistema orientato alla massima precisione per runner di ogni livello.



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