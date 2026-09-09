Athletics Mind: nasce la piattaforma digitale che mette la salute mentale al centro della performance sportiva

La prestazione fisica non può prescindere dall'equilibrio psicologico. È partendo da questa fondamentale consapevolezza che nasce Athletics Mind, una nuova piattaforma digitale concepita per accompagnare atleti professionisti, semi-professionisti e amatoriali in un percorso di crescita integrata che riconosce la mente come il vero motore dell'esperienza atletica. Ideato dall'ex calciatore Andrea Ranocchia - affiancato dall'amministratore delegato Luca Biondi, da Michele Cucchiarini per lo sviluppo digitale e da Luca Simonetti per la parte finanziaria e strategica -, il progetto si propone di trasformare la preparazione mentale in una componente strutturale dell'allenamento quotidiano, contribuendo a superare lo stigma che ancora oggi accompagna il ricorso al supporto psicologico nel mondo dello sport. L'iniziativa ha raccolto fin da subito il sostegno di numerosi protagonisti del panorama sportivo nazionale, tra cui Massimo Ambrosini, Alessandro Bastoni, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Mattia Perin, Andrea Pirlo e il preparatore atletico Antonio Pintus.

A livello operativo, Athletics Mind si sviluppa attraverso una piattaforma tecnologica e un'applicazione mobile proprietarie, progettate per garantire flessibilità, sicurezza dei dati e un monitoraggio costante dei percorsi. L'ecosistema mette in contatto diretto gli utenti con un network di oltre 30 professionisti altamente specializzati in ambito sportivo, tra cui psicologi clinici - grazie alla collaborazione con il Centro Studi e Formazione in Psicologia dello Sport - e medici nutrizionisti. La direzione del team è affidata alla psicoterapeuta e psicologa dello sport Lucia Bocchi e al medico nutrizionista Andrea Valigi. L'obiettivo della piattaforma è configurarsi come un punto di riferimento autorevole non solo per i singoli atleti, ma anche per famiglie, allenatori, agenti e federazioni, estendendo la sua utilità a tutto il tessuto di supporto che circonda chi pratica attività sportiva.

Ispirato al principio guida "Human First", il progetto ribadisce che l'atleta è prima di tutto una persona complessa, esposta a pressioni, infortuni, momenti di transizione e picchi di stress spesso difficili da gestire in autonomia. Attraverso l'integrazione tra supporto mentale e percorsi nutrizionali mirati, Athletics Mind ambisce a creare una grande community nazionale, unendo l'esperienza digitale a eventi e iniziative sul territorio per favorire il confronto diretto e senza giudizio tra sportivi, perché la condivisione delle esperienze rappresenta un fattore determinante per il benessere e la crescita personale tanto quanto l'allenamento sul campo.