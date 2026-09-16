La nuova generazione di Apple Intelligence, tutte le novità principali per l'ecosistema Apple

Il panorama tecnologico odierno vede il debutto ufficiale della nuova generazione di Apple Intelligence, una suite di funzioni basate sull'intelligenza artificiale profondamente integrata nei sistemi operativi iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 e visionOS 27. Sviluppata attorno a un'architettura all'avanguardia che pone la privacy al centro di ogni processo, questa tecnologia sfrutta i più recenti Apple Foundation Models per rendere l'esperienza d'uso su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple Vision Pro incredibilmente più personale, intuitiva e utile. L'evoluzione tecnologica coinvolge trasversalmente tutte le applicazioni principali, a cominciare dall'app Foto, la quale introduce strumenti di modifica avanzati e rispettosi dell'autenticità dello scatto. Tra questi spicca la Reinquadratura spaziale, una funzione che sfrutta i modelli spaziali derivati dall'esperienza di Apple Vision Pro per consentire agli utenti di modificare in tempo reale la prospettiva di una foto semplicemente toccandola e trascinandola, con il sistema che genera nuovi contenuti unicamente dove necessario per preservare la coerenza della scena originale.

A completare il comparto fotografico interviene lo strumento Estendi, ideale per allargare i margini delle immagini, correggere orizzonti storti o modificare le proporzioni senza tagliare elementi chiave, affiancato da un Ripulisci notevolmente potenziato in grado di rimuovere gli elementi di disturbo con un riempimento estremamente realistico e con il futuro supporto allo standard SynthID per l'identificazione dei contenuti modificati. L'esperienza di navigazione sul web subisce una trasformazione radicale grazie alle funzioni intelligenti integrate in Safari, progettate per operare nella massima riservatezza senza esporre i dati personali di navigazione; il browser è infatti in grado di organizzare automaticamente i pannelli in base all'argomento, di monitorare eventuali variazioni di prezzo o disponibilità sulle pagine web grazie alla funzione Avvisami, e di generare estensioni personalizzate direttamente nella barra degli strumenti tramite semplici comandi descrittivi con Descrivi un’estensione.

Sul fronte della creatività visiva, il rinnovato Image Playground si affida a un potente modello generativo supportato dal Private Cloud Compute, offrendo la libertà di creare e ritoccare immagini di altissima qualità in qualsiasi stile, incluso quello fotorealistico, attraverso semplici tocchi, cerchi o descrizioni testuali, estendendo la loro utilità anche alla creazione di sfondi per la schermata di blocco e poster di contatto. La gestione della vita quotidiana e delle comunicazioni risulta notevolmente semplificata grazie alle integrazioni intelligenti in Mail, Telefono e Calendario, dove le funzioni di scrittura predittiva e la Risposta veloce si adattano allo stile personale dell'utente, mentre Contesto chiamata rileva automaticamente le informazioni cruciali durante le telefonate con le aziende, come codici di conferma o numeri di prenotazione, elaborando tutto interamente sul dispositivo senza condividere alcun dato all'esterno.

La creazione di automazioni diventa alla portata di tutti grazie alla funzione Descrivi un comando rapido, che traduce le richieste testuali in passaggi complessi per l'app Comandi Rapidi, mentre l'app Casa migliora drasticamente la sicurezza domestica unendo le notifiche correlate relative agli accessori e offrendo descrizioni video generate automaticamente per rintracciare rapidamente eventi specifici come la consegna di un pacco. Importanti passi in avanti vengono compiuti anche sul fronte dell'accessibilità, con un VoiceOver arricchito da descrizioni più dettagliate delle immagini, la funzione di Riconoscimento in tempo reale azionabile tramite il tasto Azione per interrogare l'ambiente circostante, un'interfaccia ad alto contrasto per le persone ipovedenti offerta da Lente, un Controllo vocale basato sulla descrizione intuitiva dei pulsanti e un lettore accessibile capace di fornire riepiloghi e traduzioni complesse. A livello di sistema operativo, la dettatura beneficia di una precisione straordinaria grazie all'adozione del modello on-device AFM Core Advanced, gestendo autonomamente punteggiatura e formattazione, mentre la correzione automatica fornisce suggerimenti ortografici impeccabili, i file ricevono suggerimenti intelligenti per la denominazione e l'applicazione Workout Buddy espande le proprie funzioni motivazionali su Apple Watch.

Il pilastro fondamentale di questa intera infrastruttura rimane la sicurezza, garantita dagli Apple Foundation Models sviluppati in collaborazione con Google e i suoi modelli Gemini, i quali operano in sinergia tra l'elaborazione locale e il Private Cloud Compute, assicurando che i dati personali non vengano mai memorizzati né resi accessibili a terzi e offrendo al contempo la massima verificabilità della privacy.

Disponibile da oggi su tutti i dispositivi compatibili, tra cui la gamma iPhone 16 e successivi, i modelli iPhone 15 Pro, i dispositivi iPad e Mac dotati di chip M1 o successivi, Apple Vision Pro e gli Apple Watch supportati, questa nuova generazione di intelligenza artificiale richiede unicamente l'impostazione di Siri e della lingua del dispositivo su una delle opzioni supportate, tra cui l'italiano, spalancando le porte a una nuova era di interazione digitale avanzata.