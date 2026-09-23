Osservatorio Segugio.it: 100 Mbps bastano per smart working scuola e streaming in una famiglia tipo

Con la ripresa autunnale delle attività scolastiche e il ritorno dello smart working, la connessione internet domestica torna a essere sollecitata da un uso intensivo e simultaneo di dispositivi digitali per videocall, lezioni online, streaming multimediale, gaming e piattaforme scolastiche. Le attività quotidiane richiedono in realtà molta meno banda di quanto i messaggi commerciali dei provider lascino intendere, come dimostrano i dati tecnici relativi alle singole applicazioni. Piattaforme di videoconferenza come Zoom necessitano di circa 1,8 Mbps in download e 2,6 in upload per una chiamata di gruppo in HD, mentre per Microsoft Teams si arriva a circa 4 Mbps in download e upload. Per quanto riguarda l'intrattenimento, YouTube raccomanda circa 5 Mbps per il Full HD e 20 Mbps per il 4K, mentre il cloud gaming si conferma più esigente richiedendo 25 Mbps in Full HD e ben 45 Mbps per il 4K a 120 fotogrammi al secondo.

Analizzando i diversi profili domestici e applicando un margine di sicurezza prudenziale del 50% per gestire il traffico di fondo e i picchi di utilizzo, le simulazioni evidenziano che per 2 persone impegnate contemporaneamente in videochiamate e attività scolastiche il fabbisogno reale si attesta intorno a meno di 12 Mbps sia in download che in upload. Anche salendo a 3 utenti con l'aggiunta di uno streaming in formato 4K, la richiesta complessiva sale a circa 41 Mbps in download e 11 in upload, confermando che una linea da 100 Mbps offre un margine estremamente ampio e rassicurante. Il vero punto di svolta si registra invece nei nuclei di 4 persone con un utilizzo particolarmente gravoso e in contemporanea, che include 2 videocall Full HD, streaming 4K, cloud gaming avanzato e attività scolastiche, portando il fabbisogno a circa 112,5 Mbps in download e 16,5 in upload.

In questo scenario più complesso, le linee tradizionali da 100 Mbps potrebbero mostrare qualche limite nei momenti di picco, rendendo preferibile orientarsi verso fasce di velocità comprese tra i 200 e i 300 Mbps per operare in assoluta tranquillità. Tuttavia, l'analisi economica condotta su un campione di 20 offerte internet casa attivabili a metà settembre 2026 evidenzia un aspetto economico sorprendente: il costo medio delle connessioni da 100 a 300 Mbps si attesta sui 24,31 euro al mese nel primo anno, mentre le offerte da 1 Gbps si fermano a 24,23 euro, registrando addirittura un leggero calo dello 0,3%. Le soluzioni che superano l'architettura a 1 Gbps arrivano invece a quasi 27 euro al mese, evidenziando che per la maggior parte dei nuclei familiari il passaggio alle velocità elevate non comporta necessariamente una spesa maggiore ma richiede soprattutto una maggiore attenzione alla qualità del Wi-Fi domestico, all'effettiva velocità di upload e alla corretta gestione dei dispositivi connessi.