Kaspersky, gli utenti dedicano più attenzione alla sicurezza degli smartphone rispetto ai PC

L'ultimo studio di Kaspersky sulle abitudini digitali degli utenti rivela che le persone compiono mediamente più operazioni per mantenere puliti e aggiornati i propri smartphone rispetto ai PC. La ricerca mostra che il 77% degli utenti di smartphone aggiorna regolarmente il sistema operativo e le app, a fronte del 53% dei possessori di computer. Differenze simili emergono nella gestione dei contenuti e nella rimozione dei programmi superflui: il 72% degli utenti mobile elimina regolarmente foto e video (contro il 49% su PC) e il 73% disinstalla le app inutilizzate (rispetto al 47% su PC), un'abitudine spesso stimolata dalla limitata capacità di archiviazione dei telefoni ma fondamentale anche per le prestazioni e la sicurezza informatica dei computer.

Nonostante questa maggiore attenzione alla pulizia e agli aggiornamenti sui dispositivi mobili, l'indagine evidenzia una preoccupante trascuratezza nelle pratiche di protezione avanzata su entrambe le piattaforme: solo una percentuale ristretta di utenti cambia regolarmente le password, esegue backup regolari dei dati o controlla con attenzione le autorizzazioni delle app e le impostazioni sulla privacy. Per colmare queste lacune e proteggere efficacemente le informazioni sensibili, gli esperti di Kaspersky raccomandano l'adozione di soluzioni dedicate come gestori di password e strumenti di archiviazione sicura. Le diverse abitudini riscontrate derivano principalmente dai differenti scenari d'uso, con gli smartphone ormai eletti a dispositivi principali per la navigazione e la comunicazione quotidiana, mentre i PC restano centrali per il lavoro e la gestione di file complessi. Ciononostante, gli specialisti ricordano che la sicurezza digitale richiede la stessa cura su qualsiasi dispositivo, invitando gli utenti a prestare pari attenzione alla protezione dei propri computer personali.