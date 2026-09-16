Nuovi strumenti Apple per la sicurezza dei minori: arrivano controlli avanzati e protezione in tempo reale

Il panorama della sicurezza digitale per i più giovani si arricchisce oggi di importanti novità grazie al rilascio da parte di Apple di una nuova suite di strumenti avanzati, intuitivi e progettati specificamente per aiutare i genitori a creare esperienze digitali più sicure e consapevoli per i propri figli. Disponibili a partire da oggi con i più recenti aggiornamenti software di iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27, queste funzioni offrono una flessibilità senza precedenti nella gestione dei contenuti visibili, delle comunicazioni e dei tempi di utilizzo dei dispositivi.

Frutto di una stretta collaborazione con autorevoli esperti del settore medico e della salute online, tra cui l'American Academy of Pediatrics con cui Apple ha adattato il proprio piano di gestione familiare, la nuova offerta di controllo parentale si basa su indicazioni scientifiche calibrate in base all'età per supportare le famiglie nel loro percorso digitale quotidiano. Tra le novità di spicco figura una configurazione iniziale semplificata, pensata per guidare i genitori attraverso una selezione consigliata di applicazioni essenziali al momento della creazione di un nuovo account per bambini.

Un ruolo di primo piano è occupato dalla funzione Chiedi di navigare, uno strumento che introduce un ulteriore livello di protezione imponendo l'approvazione preventiva da parte dei genitori prima che i minori possano accedere a un nuovo sito web tramite Safari. Particolarmente significativa è anche l'estensione delle protezioni legate alla Sicurezza delle comunicazioni, le quali non si limitano più alla rilevazione e al blocco delle immagini di nudo, ma si estendono ora anche ai contenuti cruenti e violenti presenti nelle foto, nei video condivisi e persino nelle chiamate FaceTime in diretta, garantendo una tutela tempestiva e multilivello.

Per quanto riguarda la gestione quotidiana del tempo trascorso davanti agli schermi, la nuova funzione Limiti di tempo fornisce indicazioni pratiche basate su pareri autorevoli e suddivise per fasce d'età, offrendo un punto di partenza ideale per monitorare categorie particolarmente impegnative come i Social network, l'Intrattenimento e i Giochi. Tali opzioni si inseriscono all'interno di una Tempo di utilizzo riprogettata, un'interfaccia completamente rinnovata che garantisce ai genitori una panoramica immediata e controlli di accesso modificabili con un semplice tocco in base alle esigenze contingenti.

Per supportare ulteriormente le famiglie in questo delicato compito educativo, Apple ha inoltre inaugurato un sito web dedicato ricco di informazioni e guide pratiche per iniziare a utilizzare al meglio le nuove tecnologie di protezione. Per poter sfruttare appieno tutte le funzionalità introdotte, è necessario che tutti i dispositivi appartenenti al gruppo di condivisione In famiglia siano aggiornati alle ultime versioni dei rispettivi sistemi operativi, confermando l'impegno costante dell'azienda di Cupertino nel coniugare innovazione tecnologica e sicurezza dei minori.