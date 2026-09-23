▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Massima precisione dei colori e connettività cinematografica per i nuovi monitor Asus ProArt

I nuovi display ProArt Display OLED PA27USD, PA32USD, PA279CDV e PA329CDV introducono frequenze di aggiornamento fino a 240 Hz, calibrazione hardware automatizzata, ingressi 12G-SDI e connettività Thunderbolt 4 per i professionisti della creazione visiva.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/10/2026

Gaming

ASUS ha annunciato oggi l’ampliamento della propria linea di monitor professionali ProArt con il lancio di quattro nuovi display equipaggiati con tecnologia 4K QD-OLED dedicati a filmmaker, colorist, video editor e visual artist. La nuova gamma include i modelli flagship ProArt Display OLED PA27USD e PA32USD, progettati per soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro broadcast, VFX e post-produzione cinematografica, affiancati dai modelli ProArt Display OLED PA279CDV e PA329CDV, pensati per ottimizzare i workflow creativi quotidiani e garantire un’eccellente integrazione con l’ecosistema Mac.

I nuovi PA27USD da 26,5 pollici e PA32USD da 31,5 pollici rappresentano lo stato dell'arte nella visualizzazione professionale. A conferma di ciò, il modello PA27USD si è già distinto a livello internazionale ottenendo il CES 2026 Innovation Award e il Red Dot Product Design Award. Entrambi i display offrono pannelli 4K QD-OLED con una luminosità di picco fino a 1000 nits, calcolata su un’area del 3%, una frequenza di aggiornamento a 240 Hz e la tecnologia Variable Refresh Rate. La presenza dell'interfaccia HDMI 2.1 con supporto 4K a 240 Hz garantisce la massima fluidità e precisione nei controlli di qualità e nel montaggio di contenuti ad alto framerate.

Grazie ad una copertura pari al 99% dello spazio colore DCI-P3, una profondità di colore a 10 bit reali e una calibrazione di fabbrica con scostamento Delta E inferiore a 1, questi monitor garantiscono una resa cromatica impeccabile. I dispositivi integrano inoltre un colorimetro motorizzato a scomparsa con funzione di auto-calibrazione autonoma gestibile direttamente tramite menu OSD, priva di dipendenze da software esterni, assicurando il pieno supporto ai programmi di calibrazione professionale Calman e Light Illusion ColourSpace CMS.

Grazie alla tecnologia ASUS Smart HDR, i display supportano gli standard Dolby Vision, HLG e HDR10. Per l'integrazione nei flussi di lavoro televisivi e cinematografici, il modello PA27USD include un ingresso 12G-SDI, mentre il PA32USD integra doppi ingressi 12G-SDI gestendo segnali video non compressi fino a 4K a 60 Hz. In aggiunta, la ricca dotazione comprende doppi ingressi Thunderbolt 4 con Power Delivery fino a 96 W e supporto daisy-chain, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e un hub USB 3.2 integrato. Per le produzioni in mobilità, il modello PA27USD è disponibile anche nell'edizione speciale Panaro MAX Rugged Case Edition, dotata di una custodia ad alta resistenza per offrire la massima protezione del monitor sul set.

I modelli PA279CDV da 26,5 pollici e PA329CDV da 31,5 pollici mettono a disposizione dei creator uno strumento ad alte prestazioni con caratteristiche pensate per la massima ergonomia e versatilità operativa. Garantiscono una luminosità di picco di 1000 nits, un refresh rate di 120 Hz con VRR e una copertura cromatica pari al 99% per lo spazio colore DCI-P3, 100% per lo sRGB e 100% per il Rec. 709, con un'accuratezza Delta E inferiore a 1.5.

Progettati per integrarsi perfettamente negli ambienti Mac, i nuovi display ProArt offrono la modalità colore M Model-P3, la compatibilità con il software ASUS DisplayWidget Center per macOS e la sincronizzazione con la tecnologia Apple ProMotion. La funzionalità Auto KVM integrata consente di gestire due computer collegati utilizzando un solo kit di tastiera e mouse. I pannelli sono inoltre protetti da uno strato antigraffio che aumenta la resistenza della superficie fino a 2,5 volte rispetto alle precedenti generazioni QD-OLED. La connettività comprende porte USB-C full-function con Power Delivery da 96 W, HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 con supporto daisy-chain, mentre il pratico design salvaspazio utilizza una base del monitor completamente riprogettata che risulta due volte più sottile e riduce l’ingombro sulla scrivania del 33%.

Tutti i monitor della serie ProArt Display OLED sono equipaggiati con la suite hardware e software ASUS OLED Care, ideata per prevenire i rischi di burn-in attraverso sensori di prossimità, Pixel Shift, Screen Saver e attenuazione dinamica della luminosità sugli elementi statici dell'interfaccia. Inoltre, ogni acquisto include un abbonamento gratuito di 3 mesi alla suite Adobe Creative Cloud del valore commerciale di 803,85 dollari, comprendente Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Acrobat Standard, il piano Photography con 1 terabyte di cloud storage e Adobe Substance 3D.

I nuovi monitor ASUS ProArt Display OLED sono immediatamente disponibili sul mercato italiano. I modelli PA279CDV e PA329CDV sono proposti rispettivamente al prezzo consigliato di 749 euro e 899 euro, mentre le versioni di punta PA27USD e PA32USD sono disponibili rispettivamente a 2.049 euro e 2.799 euro.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Gaming
Microsoft svela Xbox Nano Controller: il pad...
Gaming
Gioco online, uno studio italiano individua i...
Gaming
Su App Store al via la "Settimana dei Giochi...
Gaming
Arriva il corner Crunchyroll nel menu...
Gaming
Nuova divisione XP per Xbox finalizzata a...
Gaming
Il CEO Asha Sharma conferma la ripresa e il...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.