Massima precisione dei colori e connettività cinematografica per i nuovi monitor Asus ProArt

ASUS ha annunciato oggi l’ampliamento della propria linea di monitor professionali ProArt con il lancio di quattro nuovi display equipaggiati con tecnologia 4K QD-OLED dedicati a filmmaker, colorist, video editor e visual artist. La nuova gamma include i modelli flagship ProArt Display OLED PA27USD e PA32USD, progettati per soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro broadcast, VFX e post-produzione cinematografica, affiancati dai modelli ProArt Display OLED PA279CDV e PA329CDV, pensati per ottimizzare i workflow creativi quotidiani e garantire un’eccellente integrazione con l’ecosistema Mac.

I nuovi PA27USD da 26,5 pollici e PA32USD da 31,5 pollici rappresentano lo stato dell'arte nella visualizzazione professionale. A conferma di ciò, il modello PA27USD si è già distinto a livello internazionale ottenendo il CES 2026 Innovation Award e il Red Dot Product Design Award. Entrambi i display offrono pannelli 4K QD-OLED con una luminosità di picco fino a 1000 nits, calcolata su un’area del 3%, una frequenza di aggiornamento a 240 Hz e la tecnologia Variable Refresh Rate. La presenza dell'interfaccia HDMI 2.1 con supporto 4K a 240 Hz garantisce la massima fluidità e precisione nei controlli di qualità e nel montaggio di contenuti ad alto framerate.

Grazie ad una copertura pari al 99% dello spazio colore DCI-P3, una profondità di colore a 10 bit reali e una calibrazione di fabbrica con scostamento Delta E inferiore a 1, questi monitor garantiscono una resa cromatica impeccabile. I dispositivi integrano inoltre un colorimetro motorizzato a scomparsa con funzione di auto-calibrazione autonoma gestibile direttamente tramite menu OSD, priva di dipendenze da software esterni, assicurando il pieno supporto ai programmi di calibrazione professionale Calman e Light Illusion ColourSpace CMS.

Grazie alla tecnologia ASUS Smart HDR, i display supportano gli standard Dolby Vision, HLG e HDR10. Per l'integrazione nei flussi di lavoro televisivi e cinematografici, il modello PA27USD include un ingresso 12G-SDI, mentre il PA32USD integra doppi ingressi 12G-SDI gestendo segnali video non compressi fino a 4K a 60 Hz. In aggiunta, la ricca dotazione comprende doppi ingressi Thunderbolt 4 con Power Delivery fino a 96 W e supporto daisy-chain, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e un hub USB 3.2 integrato. Per le produzioni in mobilità, il modello PA27USD è disponibile anche nell'edizione speciale Panaro MAX Rugged Case Edition, dotata di una custodia ad alta resistenza per offrire la massima protezione del monitor sul set.

I modelli PA279CDV da 26,5 pollici e PA329CDV da 31,5 pollici mettono a disposizione dei creator uno strumento ad alte prestazioni con caratteristiche pensate per la massima ergonomia e versatilità operativa. Garantiscono una luminosità di picco di 1000 nits, un refresh rate di 120 Hz con VRR e una copertura cromatica pari al 99% per lo spazio colore DCI-P3, 100% per lo sRGB e 100% per il Rec. 709, con un'accuratezza Delta E inferiore a 1.5.

Progettati per integrarsi perfettamente negli ambienti Mac, i nuovi display ProArt offrono la modalità colore M Model-P3, la compatibilità con il software ASUS DisplayWidget Center per macOS e la sincronizzazione con la tecnologia Apple ProMotion. La funzionalità Auto KVM integrata consente di gestire due computer collegati utilizzando un solo kit di tastiera e mouse. I pannelli sono inoltre protetti da uno strato antigraffio che aumenta la resistenza della superficie fino a 2,5 volte rispetto alle precedenti generazioni QD-OLED. La connettività comprende porte USB-C full-function con Power Delivery da 96 W, HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 con supporto daisy-chain, mentre il pratico design salvaspazio utilizza una base del monitor completamente riprogettata che risulta due volte più sottile e riduce l’ingombro sulla scrivania del 33%.

Tutti i monitor della serie ProArt Display OLED sono equipaggiati con la suite hardware e software ASUS OLED Care, ideata per prevenire i rischi di burn-in attraverso sensori di prossimità, Pixel Shift, Screen Saver e attenuazione dinamica della luminosità sugli elementi statici dell'interfaccia. Inoltre, ogni acquisto include un abbonamento gratuito di 3 mesi alla suite Adobe Creative Cloud del valore commerciale di 803,85 dollari, comprendente Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Acrobat Standard, il piano Photography con 1 terabyte di cloud storage e Adobe Substance 3D.

I nuovi monitor ASUS ProArt Display OLED sono immediatamente disponibili sul mercato italiano. I modelli PA279CDV e PA329CDV sono proposti rispettivamente al prezzo consigliato di 749 euro e 899 euro, mentre le versioni di punta PA27USD e PA32USD sono disponibili rispettivamente a 2.049 euro e 2.799 euro.