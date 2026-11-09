ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano del nuovo router gaming quad-band ROG Rapture GT-BN98, prima soluzione del brand a integrare il nuovo standard WiFi 8. Progettato per rispondere alle crescenti sollecitazioni di ambienti domestici saturi di dispositivi smart, sessioni di gioco online e streaming ad alta risoluzione, l'hardware punta a garantire una stabilità di segnale costante anche su medie e lunghe distanze, superando la sola corsa alla velocità di picco per privilegiare l'affidabilità reale dell'infrastruttura di rete.

Il dispositivo eroga una banda complessiva fino a 25.000 Mbps, sfruttando le recenti implementazioni dello standard wireless come i nuovi MCS rate, i sistemi di modulazione UEQM e la gestione della frequenza NPCA. Queste architetture contengono le fluttuazioni improvvise di segnale e ottimizzano la copertura per le periferiche IoT e per i terminali posizionati lontani dai punti d'accesso. La gestione dei flussi di dati si affida al sistema Adaptive Quality of Experience (QoE), un algoritmo dinamico che rialloca in tempo reale la larghezza di banda in base al traffico effettivo, superando le rigide regole statiche del tradizionale QoS per preservare la reattività dei server di gioco anche in presenza di download simultanei.

Il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'ambiente di trasmissione sono presieduti da WiFi Insight, una funzionalità integrata nell'interfaccia web del router che analizza lo spettro radio nell'arco delle 24 ore, rilevando le sorgenti di interferenza e variando automaticamente i canali di trasmissione senza richiedere l'intervento dell'utente. Per i videogiocatori, il router integra inoltre il servizio GTNet, concepito per instradare il traffico di rete verso i server di gioco valutando la latenza e i livelli di congestione piuttosto che la semplice brevità del percorso geografico, riducendo significativamente i picchi di lag.

Il comparto di connettività fisica si colloca al vertice della categoria grazie alla presenza di due porte 10G e quattro porte 2.5G, ideali per configurare reti cablate locali ad alte prestazioni, storage NAS o connessioni in fibra ultraveloci. L'intero impianto di rete è infine protetto dalla suite integrata ASUS AiProtection, che agisce a livello di gateway bloccando inserzioni pubblicitarie, tracciamenti, siti malevoli e accessi non autorizzati da parte di dispositivi infetti. ASUS ROG Rapture GT-BN98 sarà disponibile a partire dalla prima metà di novembre presso i rivenditori specializzati e gli ASUS Gold Store al prezzo consigliato di 949 euro.