Cooler Master ha annunciato il lancio delle edizioni speciali limitate MasterFrame 400 Mesh Gold e MasterLiquid Atmos II Pro Gold, due soluzioni che uniscono l'elevata efficienza termica a un design architettonico caratterizzato da finiture metalliche dorate. La nuova linea si rivolge agli utenti alla ricerca di componenti distintivi per personalizzare postazioni da gioco e workstation ad alte prestazioni.

Il sistema di raffreddamento a liquido MasterLiquid Atmos II Pro Gold introduce importanti evoluzioni tecniche, tra cui la pompa a doppia camera G9B V2 e tre ventole MasterFan A120 Gold in alluminio montate sul radiatore. Il dispositivo adotta una piastra di raffreddamento in rame e cover magnetiche intercambiabili – tra cui la versione 3D Mesh Gold coordinata con il case, una finitura metallica e una speciale copertura con ventola per i circuiti di alimentazione (VRM). Compatibile con i socket attuali Intel LGA 1851, LGA 1700 e AMD AM5 e AM4, il dissipatore è coperto da una garanzia di sei anni ed è proposto al prezzo di 199,99 dollari, risultando acquistabile direttamente sul sito ufficiale di Cooler Master oltre che all'interno dei sistemi preassemblati di META PCs.

Il case MasterFrame 400 Mesh Gold adotta invece una struttura esoscheletrica dorata che incornicia un pannello frontale tridimensionale in rete metallica e una paratia laterale in vetro temperato. Progettato per schede madri Micro-ATX e Mini-ITX, lo chassis supporta schede video lunghe fino a 390 mm, configurazioni di raffreddamento fino a nove ventole, radiatori superiori fino a 360 mm e alimentatori formato ATX o SFX. Il design interno è completato da una ventola posteriore da 140 mm interamente in alluminio con pale dorate e da staffe riposizionabili che consentono di adattare il layout del sistema secondo diverse opzioni di orientamento. Il case viene distribuito in esclusiva mondiale come parte dei computer preassemblati firmati META PCs.