ASUS annuncia la disponibilità del nuovo Prime AP304 ARGB, uno chassis ATX panoramico pensato per valorizzare l'estetica delle configurazioni PC unendo linee essenziali, soluzioni di raffreddamento mirate e praticità di assemblaggio. Elemento distintivo del modello è il pannello in vetro temperato curvo privo di interruzioni tra parte frontale e laterale, realizzato tramite un processo produttivo in cinque fasi con standard ispirati al settore aerospaziale e dotato di guide a sgancio rapido per semplificare apertura e riposizionamento. A completare la dotazione di serie contribuiscono quattro ventole ARGB da 120 mm preinstallate, una striscia luminosa ARGB integrata compatibile con ASUS Aura Sync, un sistema di ventilazione brevettato a tre lati con aperture a feritoia dedicato al raffreddamento della GPU e un pannello I/O superiore comprensivo di porta USB Type-C fino a 20 Gbps.

Sul piano della compatibilità e dell'ergonomia interna, il Prime AP304 ARGB accoglie schede grafiche fino a 420 mm di lunghezza e sistemi di raffreddamento a liquido fino a 360 mm, affiancando a un meccanismo brevettato di bloccaggio della GPU senza attrezzi un supporto rinforzato fissabile a vite per schede comprese tra 300 e 360 mm, così da prevenire flessioni e cedimenti nel tempo. L'organizzazione interna beneficia inoltre di 33 mm di spazio per il cable management sul retro del vassoio scheda madre e della disponibilità nelle varianti nera e bianca con cablaggi I/O coordinati al colore del telaio, al prezzo suggerito al pubblico di 159,90 euro presso ASUS Gold Store, partner Powered by ASUS e rivenditori autorizzati.