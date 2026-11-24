I licenziamenti nell’intero comparto tecnologico hanno raggiunto almeno 214.730 unità nel corso del 2026, con i videogiochi al nono posto tra i settori più colpiti a quota 7.773 tagli in 98 aziende - più del doppio rispetto ai 3.700 registrati a giugno, appena dietro hardware ed elettronica (9.396) e davanti a logistica e trasporti (6.701), mentre cloud e SaaS (44.545), e-commerce e marketplace (26.045) e telecomunicazioni (17.281) guidano la graduatoria secondo il report curato da Martin, data research lead di TradingPlatforms.io, incrociando dati di TrueUp, TechCrunch e comunicazioni statali WARN. Proprio mentre Grand Theft Auto VI debutta sul mercato e l’editore Take-Two riduce di circa 60 unità - un terzo dell’organico - lo studio Firaxis (creatore di Civilization e XCOM) con l’uscita della responsabile Heather Hazen, Epic Games guida i tagli del comparto con 1.000 licenziamenti a marzo a fronte del calo di coinvolgimento su Fortnite, seguita da Ubisoft con 902 uscite in più tornate di ristrutturazione (tra chiusure ad Halifax, Winnipeg e Belgrado, avvio della chiusura di RedLynx in Finlandia e 70 ruoli tagliati a Singapore), Fortis Games (440, chiusa a San Francisco), Electronic Arts (400 a ottobre, inclusi circa 50 posti a BioWare dopo la chiusura dello studio e l’annullamento di un progetto Mass Effect in fase iniziale), Bungie (400 a giugno tra i team di Destiny 2 e Marathon dopo prestazioni inferiori alle attese per Destiny 2), Strikerz (250), ZeniMax Online Studios (213), Intrepid Studios (200), Build a Rocket Boy (170) e ZeniMax Media (166).

Sul piano geografico, gli studi videoludici negli Stati Uniti totalizzano 4.497 licenziamenti (circa il 58% del totale 2026, trainati da 1.818 in California e 1.070 in Carolina del Nord), quelli in Europa 2.642 tagli (con 1.360 in Francia, 399 nel Regno Unito tra Build a Rocket Boy, nDreams e Supermassive Games e 290 a Cipro) e quelli in Canada 413 uscite (oltre la metà a Montreal, comprese 124 a Eidos-Montréal e 73 a Reflector Entertainment). Come evidenzia l’analisi, la chiusura di interi studi pesa per quasi un quarto dei tagli del 2026 e colpisce molte realtà acquisite durante l’espansione pandemica - dal taglio simultaneo di Sanzaru Games, Twisted Pixel e Armature a gennaio da parte di Meta alla chiusura di Bluepoint Games a febbraio da parte di Sony dopo la cancellazione di un progetto live-service su God of War - mentre cicli di sviluppo pluriennali arrivano sul mercato in un contesto di costi più elevati e minore propensione alla spesa dei giocatori.