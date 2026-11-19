Dopo tredici anni dall'uscita di Grand Theft Auto V nel 2013 e due slittamenti di tabella di marcia decisi per rifinire il gameplay, Rockstar Games ha finalmente lanciato Grand Theft Auto VI su console PlayStation 5 e Xbox Series, raccogliendo fin dalle prime ore un'accoglienza trionfale da parte della critica internazionale. Con una media aggregata di 99 punti su 100 su Metacritic calcolata su oltre 150 recensioni al debutto di mezzanotte, il titolo viene celebrato da testate come IGN e PCMag come un traguardo epocale per il genere open-world, un "capolavoro" e una "spettacolare epopea americana" capace di spingere il realismo ambientale e la libertà di esplorazione a livelli mai visti. Al centro della vicenda ci sono Jason Duval e Lucia Caminos, una coppia di fuorilegge alle prese con una cospirazione criminale dopo un colpo apparentemente semplice andato storto, sullo sfondo dell'iper-realistico stato immaginario di Leonida e della metropoli costiera di Vice City, chiara trasposizione contemporanea della Florida e di Miami.

Sviluppato con un budget stimato superiore al miliardo di dollari, l'arrivo del gioco ridefinisce già i parametri commerciali dell'intero intrattenimento interattivo, in un comparto videoludico proiettato verso i 350 miliardi di dollari entro la fine del decennio. Secondo le stime della piattaforma di analisi Sensor Tower, al 17 novembre i preordini avevano già superato i 15,8 milioni di unità, generando 1,54 miliardi di dollari prima ancora dell'apertura dei server a mezzanotte e proiettando Grand Theft Auto VI verso il primato di lancio più redditizio nella storia del settore, a quasi trent'anni dal debutto della saga nel 1997.