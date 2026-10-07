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Report di PlayersTime: Cristiano Ronaldo e Bad Bunny in vetta ai guadagni su Instagram

Un’analisi condotta su ottocento profili in quaranta Paesi evidenzia il dominio di Instagram nelle campagne pubblicitarie aziendali e la spiccata concentrazione dei guadagni nei settori dello sport, dell’intrattenimento e della moda.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 15/10/2026

Digital Life

L'ecosistema dell'influencer marketing continua a crescere a ritmi vertiginosi, confermando Instagram come il canale prediletto dalle aziende per le campagne promozionali. Secondo i dati emersi dal report di settore 2026 pubblicato da Collabstr, la piattaforma social assorbe ben il 40% della spesa globale destinata all'influencer marketing corporate. Per comprendere le dinamiche economiche e le enormi disparità di compenso tra i diversi settori, l'analisi di PlayersTime ha esaminato i 20 profili più seguiti in 40 differenti Paesi, mappando il valore commerciale stimato per singolo post sponsorizzato.

In cima alla classifica globale si conferma la leggenda del calcio Cristiano Ronaldo, capace di generare potenziali guadagni stimati fino a 11,6 milioni di dollari per ogni singolo post pubblicato sulla sua pagina. Alle sue spalle, nel comparto dell'intrattenimento e della musica, spicca la stella del reggaeton Bad Bunny, il cui potenziale commerciale si attesta sui 10,2 milioni di dollari a post.

Dall'esame dell'intero dataset composto da 800 account emerge una concentrazione netta della ricchezza digitale: oltre il 70% dei profili più redditizi al mondo si concentra in pochissimi macro-settori. I compensi medi stimati per upload riflettono questa gerarchia, registrando cifre medie pari a 603.576 dollari nel settore sportivo, 397.249 dollari nell'intrattenimento e nella musica, e 173.646 dollari nell'ambito della moda e del beauty.



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