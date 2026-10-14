ASUS porta in Italia i nuovi monitor gaming Dual Mode ROG Strix e TUF Gaming

ASUS ha annunciato la disponibilità immediata sul mercato italiano dei nuovi monitor da gioco ROG Strix XG27UCG Gen2 (XG27UCGR), ROG Strix XG27UCS Gen2 (XG27UCSR) e TUF Gaming VG27UQEL5A. Le tre novità sono equipaggiate con pannelli Fast IPS 4K da 27 pollici caratterizzati da un tempo di risposta minimo di 0,3 ms, garantendo immagini nitide e la massima fluidità di gioco anche nelle fasi d'azione più concitate.

La caratteristica distintiva della nuova linea è la tecnologia Dual Mode, progettata per offrire massima versatilità sia negli eSport sia nella fruizione di contenuti multimediali o nel lavoro quotidiano. Questa funzione consente agli utenti di passare istantaneamente da una visualizzazione in 4K ad alta definizione a una modalità in Full HD ad altissimo refresh rate. Quando è attiva la frequenza di aggiornamento elevata, la tecnologia ASUS Smart Pixel interviene in tempo reale applicando un upscaling avanzato che ottimizza ogni singolo frame, migliorando la definizione e la brillantezza dei dettagli anche a risoluzioni inferiori.

Nel dettaglio delle specifiche tecniche, il top di gamma ROG Strix XG27UCG Gen2 permette di alternare le modalità 4K a 162 Hz e FHD a ben 485 Hz, integrando l'illuminazione posteriore Aura Sync, una connettività con USB-C (Power Delivery 15W), DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, oltre alla copertura cromatica del 95% DCI-P3. Il modello ROG Strix XG27UCS Gen2 offre invece il passaggio tra 4K a 160 Hz e FHD a 324 Hz. Entrambe le soluzioni ROG presentano uno stand dal profilo compatto pensato per ottimizzare lo spazio sulla scrivania.

Completa il trittico il TUF Gaming VG27UQEL5A, soluzione versatile che permette di passare dalla risoluzione 4K a 80 Hz a quella FHD a 310 Hz tramite la pressione di un tasto rapido. Tutti i modelli beneficiano della sincronizzazione ELMB Sync (Extreme Low Motion Blur) per eliminare l'effetto ghosting, della certificazione VESA DisplayHDR 400 e di calibrazioni cromatiche ad alte prestazioni.

I nuovi monitor sono già disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori del programma Powered by ASUS e i partner commerciali ufficiali. I prezzi consigliati al pubblico sono di 409 euro per il ROG Strix XG27UCG Gen2, 399 euro per il ROG Strix XG27UCS Gen2 e 249 euro per il TUF Gaming VG27UQEL5A.