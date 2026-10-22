ASUS amplia la gamma TUF Gaming: disponibili i nuovi alimentatori Platinum per appassionati e builder

ASUS ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano della nuova serie di alimentatori TUF Gaming Platinum, proposta nei tagli da 850 watt, 1.000 watt e 1.200 watt. Progettata per soddisfare le esigenze dei sistemi da gioco di fascia alta, delle workstation per il montaggio video e delle applicazioni per l'intelligenza artificiale, la linea integra la tecnologia dei MOSFET al nitruro di gallio (GaN) per offrire un'efficienza energetica fino al 30% superiore rispetto ai tradizionali componenti al silicio, riducendo significativamente la dispersione di calore e ottimizzando il flusso d'aria interno.

La cura per la resistenza costituisce il punto di forza della gamma TUF, che adotta condensatori di produzione giapponese di grado militare e un rivestimento protettivo per il circuito stampato (PCB) in grado di isolare la scheda da polvere, umidità e temperature estreme. L'efficienza è attestata dalla certificazione 80 Plus Platinum, supportata da un funzionamento acustico estremamente discreto con emissioni inferiori a 30 dB e da ventole con cuscinetti a doppia sfera concepite per raddoppiare la durata operativa. A conferma della robustezza costruttiva, ASUS offre su tutti i modelli una garanzia ufficiale di 8 anni.

Sul piano delle connessioni e della compatibilità, gli alimentatori TUF Gaming Platinum supportano lo standard ATX 3.1 e includono il cavo PCIe a 16 pin per erogare fino a 600 watt alle schede grafiche conformi alle specifiche PCIe 5.1. I cavi completamente modulari sono realizzati in rame privo di ossigeno rivestito in stagno, garantendo elevata flessibilità e temperature operative fino a 50 gradi al di sotto dei limiti di sicurezza previsti dalle certificazioni UL.

I nuovi alimentatori ASUS TUF Gaming Platinum sono già disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori del programma Powered by ASUS e i partner commerciali autorizzati al prezzo consigliato di 149,90 € per la versione da 850 W, 169,90 € per il modello da 1.000 W e 219,90 € per la variante da 1.200 W.