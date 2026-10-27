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Con Dual Mode e illuminazione AI, Philips Evnia ridefinisce gli standard per le console

La nuova linea di monitor gaming integra supporto HDMI 2.1 a 120 Hz per console, frequenze fino a 320 Hz per PC e la tecnologia dinamica AI-enhanced Ambiglow.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 03/11/2026

Gaming

Philips Evnia ha presentato la propria nuova gamma di monitor ad alte prestazioni progettati per rispondere alle esigenze del gaming su console e PC. La lineup fa leva sulla connettività HDMI 2.1, sulla tecnologia dei pannelli QD-OLED, sulla versatilità della modalità Dual Mode e sul sistema di illuminazione d'ambiente AI-enhanced Ambiglow, offrendo soluzioni diversificate in base alla risoluzione e alle dimensioni del display.

Il modello di punta della serie è il Philips Evnia 32M2N8900P, equipaggiato con un pannello QD-OLED da 31,5 pollici in risoluzione 4K UHD, frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, tempo di risposta GtG di 0,03 ms e certificazione DisplayHDR True Black 500. Per chi ricerca ingombri più contenuti, il modello Philips Evnia 27M2N6501L offre un pannello QD-OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD, capace di erogare 120 Hz su console compatibili e 240 Hz su PC.

Per gli utenti che alternano l'utilizzo tra console e computer, Philips Evnia propone la tecnologia Dual Mode, presente sui modelli 27M2N5901A e 27M2N3800A. Entrambi i display permettono di selezionare la resa visiva in base al contesto operativo: la modalità 4K UHD fino a 160 Hz (con supporto 4K a 120 Hz per console) garantisce il massimo dettaglio, mentre la configurazione Full HD a 320 Hz assicura elevati frame rate per i titoli competitivi su PC. Il modello 27M2N5901A integra inoltre una porta USB-C con Power Delivery fino a 65W e uno switch KVM integrato per la gestione simultanea di più sorgenti.

L'esperienza visiva viene infine estesa oltre i confini del pannello grazie alla tecnologia AI-enhanced Ambiglow, disponibile sui modelli 32M2N8900P, 27M2N6501L e 27M2N5901A. Il sistema analizza i contenuti a schermo tramite algoritmi di intelligenza artificiale per proiettare sulla parete posteriore un'illuminazione adattiva coordinata in tempo reale per colore e luminosità, creando un'esperienza di gioco avvolgente all'interno dell'ambiente domestico.



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