Con Dual Mode e illuminazione AI, Philips Evnia ridefinisce gli standard per le console

Philips Evnia ha presentato la propria nuova gamma di monitor ad alte prestazioni progettati per rispondere alle esigenze del gaming su console e PC. La lineup fa leva sulla connettività HDMI 2.1, sulla tecnologia dei pannelli QD-OLED, sulla versatilità della modalità Dual Mode e sul sistema di illuminazione d'ambiente AI-enhanced Ambiglow, offrendo soluzioni diversificate in base alla risoluzione e alle dimensioni del display.

Il modello di punta della serie è il Philips Evnia 32M2N8900P, equipaggiato con un pannello QD-OLED da 31,5 pollici in risoluzione 4K UHD, frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, tempo di risposta GtG di 0,03 ms e certificazione DisplayHDR True Black 500. Per chi ricerca ingombri più contenuti, il modello Philips Evnia 27M2N6501L offre un pannello QD-OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD, capace di erogare 120 Hz su console compatibili e 240 Hz su PC.

Per gli utenti che alternano l'utilizzo tra console e computer, Philips Evnia propone la tecnologia Dual Mode, presente sui modelli 27M2N5901A e 27M2N3800A. Entrambi i display permettono di selezionare la resa visiva in base al contesto operativo: la modalità 4K UHD fino a 160 Hz (con supporto 4K a 120 Hz per console) garantisce il massimo dettaglio, mentre la configurazione Full HD a 320 Hz assicura elevati frame rate per i titoli competitivi su PC. Il modello 27M2N5901A integra inoltre una porta USB-C con Power Delivery fino a 65W e uno switch KVM integrato per la gestione simultanea di più sorgenti.

L'esperienza visiva viene infine estesa oltre i confini del pannello grazie alla tecnologia AI-enhanced Ambiglow, disponibile sui modelli 32M2N8900P, 27M2N6501L e 27M2N5901A. Il sistema analizza i contenuti a schermo tramite algoritmi di intelligenza artificiale per proiettare sulla parete posteriore un'illuminazione adattiva coordinata in tempo reale per colore e luminosità, creando un'esperienza di gioco avvolgente all'interno dell'ambiente domestico.