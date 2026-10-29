Asus ROG integra l'estetica di Phantom Blade Zero in una linea di componenti ad alte prestazioni

ASUS Republic of Gamers (ROG), in collaborazione con lo studio di sviluppo S-GAME, ha presentato ufficialmente la nuova linea di periferiche e componenti hardware in edizione limitata ROG x Phantom Blade Zero. La collezione comprende quattro dispositivi progettati per unire le prestazioni da eSport con l'identità visiva del videogioco action RPG: il monitor ROG Strix XG27UCGR-G, il mouse ROG Harpe II ACE, le cuffie ROG Delta II e il set di copritasti ROG Keycap Set. L'impostazione stilistica della gamma combina le linee cyberpunk del brand con i tratti dark wuxia e kungfupunk dell'opera, integrando texture che richiamano l'acciaio delle lame, dettagli traslucidi color rosso cremisi ed elementi incisi che riprendono le armi e i simboli del Phantom World.

Il perno della postazione è rappresentato dal monitor da 27 pollici ROG Strix XG27UCGR-G Phantom Blade Zero Edition, caratterizzato da un pannello ASUS Fast IPS in grado di operare in Dual Mode: l'utente può passare dalla risoluzione 4K a 162 Hz alla modalità Full HD a 485 Hz, con un tempo di risposta minimo di 0,3 millisecondi. Il display integra il sistema di elaborazione ASUS Smart Pixel per l'upscaling intelligente, la tecnologia ELMB Sync per abbattere il ghosting e una copertura cromatica del 95% DCI-P3 e 130% sRGB. Sul fronte della connettività, il dispositivo offre ingressi DisplayPort 1.4, HDMI e una porta USB Type-C con supporto DP Alt Mode e alimentazione.

Per il controllo di gioco, la linea propone il mouse ROG Harpe II Ace Phantom Blade Zero Edition, una struttura ultralleggera da soli 49 grammi in fibra di nylon dotata di sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 dpi con tracciamento su vetro (track-on-glass) e tecnologia wireless ROG SpeedNova 8K con frequenza di polling fino a 8.000 Hz. A personalizzare le tastiere meccaniche interviene il ROG Keycap Set, realizzato con stampa dye-sub su tre lati traslucidi per amplificare l'illuminazione RGB e compatibile con i layout 65%, 75%, 96% e full-size. Il comparto audio è affidato alle cuffie ROG Delta II Phantom Blade Zero Edition, un modello da 318 grammi con tripla connettività (Bluetooth, wireless 2,4 GHz e cavo da 3,5 mm), driver da 50 mm in titanio con supporto all'audio a 24 bit / 96 kHz, funzione DualFlow Audio per la riproduzione simultanea da due sorgenti e un'autonomia fino a 110 ore con ricarica rapida.

La linea di accessori e periferiche firmata ASUS ROG e S-GAME debutterà sul mercato italiano all'inizio di novembre 2026 attraverso la rete degli ASUS Gold Store e dei rivenditori autorizzati. I prezzi consigliati al pubblico partono da 74,90 euro per il set di Keycap, 179,90 euro per il mouse ROG Harpe II Ace e 309,90 euro per le cuffie ROG Delta II, mentre la disponibilità del monitor ROG Strix XG27UCGR-G è prevista nelle settimane successive.