L'effetto GTA VI trascina il mercato console: domina la richiesta di PS5 Pro

L'attesa per l'uscita sul mercato di Grand Theft Auto VI, prevista per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sta producendo un forte effetto di traino sull'intero mercato hardware in Italia. Secondo l'analisi condotta dall'Osservatorio Trovaprezzi.it comparando le ricerche online di utenti tra gennaio e ottobre 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'interesse per la categoria Console Giochi ha toccato a settembre la quota record di 107 mila ricerche, registrando un balzo del +98,4% su base annua. L'impennata hardware arriva dopo i segnali di crescita già emersi nel corso dei mesi estivi (+23,7% a luglio e +32,9% ad agosto), stimolati dal rilascio del trailer e delle anteprime ufficiali del titolo di Rockstar Games.

Il report mette in luce una profonda ridefinizione delle preferenze dei consumatori, catalizzata dal desiderio di fruire del nuovo capitolo videoludico sulle piattaforme grafiche più performanti. Tra i quattro modelli di punta presi in esame dal comparatore di prezzi, la PlayStation 5 Pro ha infatti accentrato su di sé il 46,6% delle ricerche complessive nel mese di settembre, insidiando da vicino la PS5 standard (49%) e segnando un incremento straordinario rispetto ad agosto, mese in cui la versione Pro raccoglieva appena il 13,7% dell'interesse. A ottobre la console flagship di Sony si è mantenuta su valori elevati toccando il 32,6% delle preferenze, contro il 61,7% della variante standard. Al contrario, il rilievo delle console concorrenti si è confermato decisamente marginale nel periodo osservato, con Xbox Series X al 2,9% ed Xbox Series S all'1,5% delle ricerche totali a settembre.

L'impatto di GTA VI evidenzia un fenomeno di spesa concentrato prevalentemente sul rinnovo dei dispositivi di riproduzione piuttosto che sugli elementi accessori. Nel bilancio complessivo dei primi dieci mesi del 2026, l'interesse per la categoria Console Giochi registra un aumento del +4,6%, in aperta controtendenza rispetto alla flessione rilevata nei comparti dei Videogiochi (-35,3%) e degli Accessori Gaming (-32,3%), a dimostrazione di come gli utenti abbiano prioritariamente orientato le proprie risorse economiche sull'adeguamento dell'hardware per arrivare pronti all'appuntamento con il titolo più atteso dell'anno.